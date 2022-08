Ordets: Wenig Spielpraxis, trotzdem die Nummer 1

Keine Frage: Sommer-Einkauf Ivan Ordets wird am ersten Bundesliga-Spieltag gegen den FSV Mainz in der Bochumer Innenverteidigung stehen. An seinen Konkurrenten ist der Ukrainer locker vorbeigezogen.

Die Verpflichtung des 1,95 Meter langen Innenverteidigers verlief einigermaßen spektakulär. Ein Ukrainer, zuletzt bei Dynamo Moskau unter Vertrag, sieben Monate ohne Spielpraxis - einige Fragezeichen begleiteten den routinierten Abwehrmann in seiner ersten Zeit an der Castroper Straße.

Schneller als erwartet hat Ordets Antworten geliefert. Den ersten Test während des Trainingslagers in Brixen musste er wegen muskulärer Probleme nach gut 20 Minuten abbrechen, aber relativ schnell erreichte der erfahrene Verteidiger wieder Wettkampfniveau.

Wer neben Ordets verteidigt ist noch offen

Beim Pokalspiel in Berlin gehört er zur Startelf, beim Bundesliga-Auftakt gegen den FSV Mainz am Samstag wird er ebenfalls von Beginn an dabei sein, das steht außer Frage. Wer neben dem 30-Jährigen verteidigt, ist allerdings noch offen. Sowohl Vasilios Lampropoulos als auch Erhan Masovic offenbarten in der Vorbereitung einige Probleme und sind noch nicht wieder auf Betriebstemperatur.

Auf Seiten der Mainzer steht womöglich Maxim Leitsch, Innenverteidiger aus dem Bochumer Talentwerk, in der Startformation. Die Geschwindigkeit, die zum Beispiel er und auch der zum FC Southampton abgewanderte Armel Bella Kotchap auf den Rasen brachten, wird dem VfL Bochum in der neuen Saison fehlen.

"Wir müssen künftig auf eine etwas andere Art pressen", räumt Trainer Thomas Reis ein, "es gilt, viel Raum zu verteidigen, und das ist schwer, wenn du hinten nicht die höchste Geschwindigkeit hast." Wie das funktionieren kann, zeigt allerdings auch das Beispiel Ordets: Der Ukrainer ist sicherlich kein Sprinterkönig, kann durch seine Erfahrung aber ein Spiel lesen und macht fehlenden Speed durch ein sehr gutes Stellungsspiel wett.

Rückkehr für Stafylidis, Bundesliga Premiere für den Ukrainer

Ordets also wird am Samstag sein erstes Bundesligaspiel erleben, links neben ihm wird wohl der ebenfalls ziemlich routinierte Kostas Stafylidis verteidigen. Der Grieche hat seine muskulären Beschwerden überwunden und trainierte am Dienstag zunächst mal individuell. "Er liegt voll im Zeitplan", so Reis, "er hat ja körperlich nicht viel verloren in dieser kurzen Unterbrechung."

Auf Neu-Erwerbung Jannes Horn aber kann der Bochumer Trainer zunächst nicht setzen; der Linksverteidiger erlitt bei seiner Bochum-Premiere in Berlin eine "strukturelle, muskuläre Verletzung", wie Reis berichtete. Horn wird etwa zwei Wochen pausieren müssen.

Oliver Bitter