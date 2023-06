Ordets bleibt dem VfL Bochum dank Sonderregel erhalten

Ivan Ordets bleibt dem VfL Bochum aufgrund einer FIFA-Sonderregelung auch im kommenden Jahr erhalten. Bis 2024 steht der Ukrainer offiziell noch bei Dinamo Moskau unter Vertrag, im Anschluss hat der VfL allerdings bereits eine Option im Vertrag verankert.

Der VfL Bochum machte im vergangenen Sommer von der FIFA-Sonderregel Gebrauch, die dafür sorgte, dass Arbeitspapiere bei russischen Vereinen aufgrund des Krieges in der Ukraine bis zum Sommer 2023 ausgesetzt werden durften. Der Ukrainer Ivan Ordets wechselte dank dieser Regelung von Dinamo Moskau zum VfL Bochum.

Da sich die Lage in der Ukraine weiterhin nicht beruhigt hat, verlängerte der Weltverband die Sonderregel bis Sommer 2024. Diese Chance haben die Bochumer genutzt und den Innenverteidiger für eine weitere Saison an die Castroper Straße gebunden.

Ordets war unter Letsch gesetzt

Der 30-Jährige kristallisierte sich unter Thomas Letsch schnell als feste Größe in der Defensivreihe heraus. Ordets absolvierte 30 Bundesligaspiele in seiner ersten Saison im deutschen Oberhaus (eine Vorlage, kicker-Note: 3,61) und verhalf den Bochumern zum erneuten Klassenerhalt. Zusätzlich stand er in allen drei DFB-Pokalrunden in der Anfangsformation.

Bochums technischer Direktor Marc Lettau betonte in einer Pressemitteilung: "Ivan Ordets war in der vergangenen Saison ein Leistungsträger in unserem Team. Seine Robustheit, Zweikampfführung und Kopfballstärke haben uns defensiv wie offensiv geholfen. Er ist ein Leader und soll unserer Defensive auch zukünftig Halt und Stabilität geben."

Option bis 2026 im Vertrag verankert

Und das möglicherweise nicht nur für die kommende Spielzeit. Denn mit Ablauf der FIFA-Sonderregelung läuft auch der Vertrag von Ordets in Moskau aus. Anschließend wäre der 1,95-Meter-Mann ablösefrei zu haben. Die Bochumer haben daher schon einmal vorgesorgt: "Sein Vertrag beinhaltet auch die Option, nach Ablauf der Sonderregelung zwei weitere Jahre beim VfL zu bleiben", erklärte Lettau.

Nach den Abgängen von Vasilios Lampropoulos (unbekannt) und den Leihspielern Dominique Heintz (Union berlin) und Keven Schlotterbeck (SC Freiburg) stehen bei den Blau-Weißen für die kommende Saison aktuell fünf Innenverteidiger im Kader. Neben Ordets und seinem Partner Erhan Masovic kehrt Tim Oermann (Wolfsberger AC) nach seiner Leihe zurück. Außerdem wurde Noah Loosli von den Grasshoppers Zürich verpflichtet. Youngster Mohammed Tolba rundet das Quintett ab.