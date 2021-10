Orchester ohne Noten: Wie kann "MNM" funktionieren?

Die Erwartungen sind hoch, der Start war holprig. Kann das PSG-Prestigeprojekt Messi - Neymar - Mbappé überhaupt aufgehen oder ist es zum Scheitern verurteilt? Eine Analyse.

Eigentlich hat sich das Investment schon jetzt ausgezahlt. Für die katarischen PSG-Eigentümer jedenfalls. Der Plan, den Verein trotz der überschaubaren Attraktivität der Ligue 1 zur Weltmarke zu machen, die maximale Aufmerksamkeit in jedem Winkel der Welt zu erzeugen, er ging nie besser auf als jetzt. Und die Speerspitze dieses Plans, sie heißt Messi, Neymar, Mbappé - kurz: "MNM".

Der eine, Messi, neu dabei; der andere, Mbappé, trotz eines 200-Millionen-Angebots aus Madrid geblieben; und Neymar, der ja viel mehr ist als die fleischgewordene Schutzschwalbe, gibt es auch noch. Es ist passiert. Und es funktioniert. Zumindest neben dem Platz. Messis Debüt gegen Reims war das meistgesehene französische Ligaspiel der Geschichte, sein erstes Bild mit Trikot im Prinzenpark bekam die sechstmeisten Likes aller jemals verfassten Posts auf Instagram. Paris hat nicht nur drei der besten Fußballspieler des Planeten in einem Team versammelt, sondern auch drei der reichweitenstärksten.

Mauricio Pochettino dürfte das alles ziemlich egal sein. Der PSG-Coach muss aus den drei Ausnahmekönnern ein funktionierendes Trio formen. Der Anfang war von Schwierigkeiten geprägt. Drei Egos mit dem Anspruch, der größte Star zu sein - kann das überhaupt funktionieren? Nicht ganz einfach zu beantworten. Denn es drängen sich gleich mehrere Fragen auf.

Wie harmonierte "MNM" bis jetzt?

In einzelnen Szenen sehr gut. Mehr aber nicht. Vier Spiele haben "MNM" zusammen bestritten, wirklich überzeugt hat PSG in keinem davon. Beim ersten Auftritt der drei in Brügge wirkte es sogar so, als kämen sie ohneeinander besser zurecht. Das PSG-Spiel im ersten Durchgang war komplett auf Steilpässe in Richtung Mbappé zugeschnitten, Messi daraufhin phasenweise völlig vom Geschehen abgeschnitten.

Erst als Tiefensprinter Mbappé im zweiten Durchgang aufgrund einer Verletzung durch Wandspieler Mauro Icardi ersetzt wurde, lebte Messi plötzlich auf - das PSG-Spiel fokussierte sich nun auf ihn und dessen Ballaktionen, nicht mehr auf Mbappés tiefe Läufe. Zwingend wurde PSG trotzdem nie. "Gespenstisch" nannte die "L'Equipe" den Auftritt im Anschluss, der ehemalige Werder-Spielmacher und heutige TV-Experte Johan Micoud sagte sogar, er habe "keine Mannschaft auf dem Platz gesehen" - und Pochettino fand: "Wir müssen eine offensive Organisation finden, die Kreativität mit sich bringt." Ob der individuellen Qualitäten des Trios auch eine Art Eingeständnis. Zumal er die passende Organisation bislang noch immer nicht gefunden hat.

"Dafür haben wir noch genug Zeit", beschwichtige der Trainer zwar. Aber ist dem so? Neymar wird - wie nun vor dem Champions-League-Spiel gegen Leipzig am heutigen Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) - ständig von Blessuren am Spielen gehindert, er und Messi verpassen außerdem häufig die Ligaspiele nach ihren Nationalmannschafs-Trips. Und ob Pochettino seinen MNM-Ferrari gegen Teams wie Lorient oder Brest auf die nasse Strecke schicken wird? Unwahrscheinlich.

Leichte Fortschritte in den bisherigen gemeinsamen Auftritten waren zwar durchaus erkennbar, aber nur über einzelne Strecken der Partie. Beim 0:2 bei Stade Rennes etwa spielte PSG 20 Minuten lang hervorragenden Fußball - und fiel dann in sich zusammen. Der Sieg über Manchester City in der Champions League zeigt aber auch: Diese einzelnen, besonderen Szenen, die pure fußballerische Klasse - sie kann auf höchstem Niveau ausreichen. Auch ohne passende Organisation.

Welche taktischen Formationen sind denkbar?

In der Champions League formierte sich PSG in beiden bisherigen Gruppenspielen im 4-3-3 - das System, das Pochettino aktuell wohl präferiert. Im Dreiersturm spielte Messi rechts, Neymar links und Mbappé im Zentrum. Auffällig: Messi zieht es immer wieder von rechts auf die Zehnerposition, er komplettiert das Dreiermittelfeld praktisch zur Raute. Die Außenbahn hält er äußerst selten. Mbappé hingegen weicht am liebsten auf die Flügel aus, bereitete so unter anderem den 2:1-Siegtreffer gegen Lyon oder das 1:0 gegen City vor.

Stellt sich nur die Frage: Kann ein Sturmtrio funktionieren, wenn zwei der drei Spieler nicht auf ihrer optimalen Position spielen? "Mbappé ist einfach kein klassischer Neuner", sagt Alexis Menuge, der als Experte für DAZN die meisten PSG-Spiele live kommentiert, im Gespräch mit dem kicker. "Dadurch hat das System seine Limits."

In der Ligue 1 setzte Pochettino gegen Lyon und in Rennes auf ein 4-2-3-1 und opferte einen zentralen Mittelfeldspieler zugunsten von Angel di Maria, der den rechten Flügel übernahm. Der Vorteil: Messi ist auf der Zehn deutlich besser ins Spiel eingebunden, kann dort das Verbindungsstück zwischen Neymar und Mbappé sein. Und: Seine fehlende Defensivarbeit und ständige Orientierung ins Zentrum hinterlässt keinen völlig freien rechten Halbraum - zumindest, wenn sich di Maria im Spiel gegen den Ball betätigt. Beim 2:1 über Lyon wurde er dafür von der französischen Presse viel gelobt, beim 0:2 in Rennes wussten die spielstarken Bretonen die vielen Räume hinter dem Offensiv-Quartett auszunutzen. In der Champions League dürfte ein 4-2-3-1 wohl mit zu viel Risiko verbunden sein.

"MNM" plus Angel di Maria (li.) ist wohl nur in der Liga denkbar. Getty Images

Frankreich-Experte Menuge bringt noch eine andere Möglichkeit ins Spiel. "Ein 3-4-3 wäre vielleicht besser", findet er. "Dann würde Paris ausgeglichener und stabiler stehen. Messi, Neymar und Mbappé müssten weniger nach hinten arbeiten und könnten sich auf ihre Hauptaufgabe fokussieren. Sie wären noch unberechenbarer." Und auf dem Platz auch näher beieinander. Ob die Dreierkette aber das Zeug hat, zu Pochettinos favorisierter Formation zu werden? Bei Tottenham ließ der Argentinier sie gelegentlich spielen, bei PSG bislang selten.

Menuge sieht sie auch von einer Personalie abhängig. "Dieses System wird erst ausprobiert, sobald Sergio Ramos dabei ist", sagt er. Ohne den noch verletzten Routinier fehlt PSG ein dritter Innenverteidiger von internationalem Top-Format. Ob das 3-4-3 eine valide Option ist, werden wohl erst die Wintermonate zeigen, denn: "Man müsste es einstudieren", analysiert Menuge, "vermutlich im Januar, zwischen der Gruppenphase und dem Achtelfinale der Champions League."

Hat Pochettino überhaupt einen passenden Plan?

Die vielleicht schwierigste aller Fragen. Seitdem er Anfang des Jahres PSG übernahm, wird in Frankreich gerätselt, was überhaupt typisch ist für "Pochettino-Fußball". "Man sieht noch immer keine Handschrift, und ich habe große Zweifel daran, dass sich das noch ändert", sagt Menuge.

Als wahrscheinlich gilt, dass der Argentinier seinen neuen dreizylindrigen Sportwagen voll ausfahren will und versuchen wird, gerade in der Champions League über die reine individuelle Klasse von "MNM" zu gewinnen - zumal jedem der drei Stars im Klub ein höheres Standing eingeräumt wird als dem Coach. Kürzlich sagte er über sein Trio: "Was sie am meisten schätzen, ist Spontanität. Sie wollen nichts erzwingen, es muss natürlich kommen." Heißt also: kaum taktische Zwänge, viele Freiheiten. Es ist ein bisschen so, als würde man die begabtesten Musiker der Welt zusammen in ein Orchester setzen, ihnen aber keine Noten vorlegen.

Zumindest gegen die "großen" Gegner - so viel hat das Spiel gegen ManCity gezeigt - wird Pochettino wohl eher auf Gegenpressing-Momente, ein kompaktes Zentrum und Konter setzen, weniger auf lange Ballbesitzphasen. Menuge hält das für richtig. "Spielerisch kann PSG nicht mit den Top-Mannschaften der Champions League mithalten", sagt er klar. "Das Spiel selbst zu machen wäre zwar möglich, aber gegen dominante Mannschaften schwierig. Und da werden sie ihr Gesicht nicht ändern." Der Dirigent vertraut also auf das Improvisationstalent.

Welche Star-Trios funktionierten schon?

In den 50er und 60er Jahren hatte Juventus Turin mit Giampiero Boniperti, John Charles und Omar Sivori mal einen Dreizack, von dem einfach jeder mal Torschützenkönig wurde. Manchester Uniteds "heilige Dreifaltigkeit" Bobby Charlton, George Best und Denis Law gelang es sogar jeweils, den Ballon d'Or gewinnen - während sie zusammenspielten.

Bei "MNM" stellt sich ob Mbappés Abwanderungsgerüchten oder Messis fortgeschrittenem Alter natürlich die Frage, ob es überhaupt so lange gemeinsam aufläuft. Außerdem ergänzten sich die beiden genannten Trios in puncto Spielertypen, während etwa die balldominanten Messi und Neymar recht ähnlich denken und agieren. Aufs Tor schießen alle drei gerne.

Dienen Real Madrids "Galacticos" als mahnendes Beispiel?

Anders als viele andere Trios begegnen sich "MNM" als gemachte Stars, die schon einiges gewonnen und erreicht haben. Auf dem Weg in die Weltspitze kann nur noch bedingt etwas zusammenwachsen, weil die drei für sich längst dort angekommen sind. Es gilt, die Puzzleteile, die sich kaum noch verformen lassen werden, in erster Linie möglichst gut zusammenzusetzen.

"Trainieren? Wir?" Real Madrids "Galacticos" schöpften ihr Potenzial nicht aus. AFP via Getty Images

Bereits erfolgsverwöhnte Stars, die nach hinten wenig helfen und nicht zwingend - gerade im Zusammenspiel - auf ihren besten Positionen eingesetzt werden? Davon konnte Real Madrid mit seinen "Galacticos" ein Lied singen. Die Aufmerksamkeit war groß, als sich ab 2002 zu Luis Figo und Zinedine Zidane auch noch Ronaldo und David Beckham gesellten. Doch der Erfolg blieb eher überschaubar. Den Königlichen gelang es nicht, die nötige Motivation und Balance in ihrer Mannschaft zu vereinen. Und bei PSG gibt es mit di Maria ja noch einen weiteren Angreifer mit (berechtigten) Stammplatzambitionen.

Was kann sich "MNM" von "MSN" abschauen?

Zwischen 2014 und 2017 verbreiteten Messi und Neymar gemeinsam mit Luis Suarez (inzwischen Atletico Madrid) europaweit Angst und Schrecken. Weil die drei Ausnahmekönner beim FC Barcelona im Zusammenspiel sogar noch besser zu sein schienen als die Summe der einzelnen Teile. Auch "MSN" lebte von gegenseitiger Ergänzung und einer gewissen Hierarchie: Messi dominierte die Offensive als umtriebiger Spielmacher, Neymar kam meistens vom Flügel, und Suarez wurde ein Stück weit zum Kombinations- und Rollenspieler im Sturmzentrum.

Was für "MNM" zur Herausforderung werden könnte: Auch Mbappé strebt individuell nach mehr, vor allem Neymar hat im Vergleich zu seiner Barça-Zeit aber inzwischen ein anderes Standing. In Paris ist seit Jahren er der Star, die Nummer 10 ziert seinen Rücken. Der Brasilianer hat bis zu Messis Ankunft zentraler agiert als in Barcelona und das Spiel seiner Mannschaft aufgezogen. Jetzt muss er zurückstecken. In dieser Saison nahm Neymar ballfern eine größere Rolle ein - was auch bedeutet, dass sie am Ball kleiner wird. Ohnehin gilt das für Zielspieler Mbappé, der durch seine Schnelligkeit ein paar seiner größten Stärken ohne Ball hat (Kette pinnen, mehrere Gegenspieler binden, Tiefe attackieren).

Von den drei Stars könnten sich für bestmögliche Erfolgschancen also zwei ein wenig zurücknehmen müssen, wobei Mbappé in seiner Rolle erst mal die Spiel- und Kombinationsstärke eines Luis Suarez nachweisen müsste. Bei Messis erstem Tor gegen ManCity hat er genau das getan, was sogar schon einstudiert aussah. So könnte es funktionieren.

Wie kann PSG das Defensiv-Manko auffangen?

"Es gibt kein Problem", findet zumindest Mbappé. "Es ist eine etablierte Hierarchie. Ich bin damit einverstanden, zu rennen, wenn Messi trabt. Es ist ja Messi", sagte der Stürmer kürzlich im Interview mit "L'Equipe". Die Sportzeitung fühlte sich sogleich dazu verpflichtet, diese Aussage einem Faktencheck zu unterziehen - und tatsächlich: Seit Messis Ankunft lesen sich Mbappés statistische Defensivwerte besser als in den vergangenen Saisons, was allerdings auch nicht sonderlich schwer war. Die Diskussion rund um Messis Abwesenheit, sobald der Ball beim Gegner ist, sie ist seit seinem Wechsel zu PSG jedenfalls aufs Neue entflammt - und nicht zu Unrecht.

Beim "MNM"-Debüt in Brügge wurde die Problematik auf eine Art und Weise deutlich, die die PSG-Anhänger schlichtweg erschrecken musste. Wie selbstverständlich spielte der belgische Außenseiter jeden seiner Angriffe durch die klaffende Lücke zwischen Messi und Achraf Hakimi aus - und da der Marokkaner selbst gerne einen Meter zu weit vorne steht, gelangte Brügge auch mit spielender Leichtigkeit regelmäßig bis an die Grundlinie. Selbst Antonio Conte, sonst selten um eine taktische Lösung verlegen, befand nach den ersten Eindrücken bei "Sky Italia": "In diese Mannschaft ein Gleichgewicht zu bringen, ist nicht einfach. Das wäre nicht nur für Pochettino schwer, sondern für jeden Trainer."

Gegen ManCity, den großen Gradmesser der bisherigen PSG-Saison, baute Pochettino dann einen Plan auf, der zumindest teilweise funktionierte: Ander Herrera "ersetzte" als rechter Achter den passiven Messi im Anlaufverhalten, übernahm auch die Position des Argentiniers, sobald dieser überspielt war. So ließ PSG zwar Pep Guardiolas Antreiber Rodri im Zentrum viel Platz für den Aufbau, schaffte es aber, die Halbräume zu schließen und Citys offensive Außenverteidiger zu binden.

Auch dank eines äußerst disziplinierten Hakimi rechts und eines defensiv denkenden Neymar links, vor allem aber dank des omnipräsenten Marco Verratti, der im Zentrum gemeinsam mit dem lauffreudigen Idrissa Gueye die fehlende Defensivarbeit von Messi (und in Teilen Mbappé) absorbierte und immer wieder die notwendigen Umschaltaktionen einleitete. Messi und Mbappé sorgten also vielleicht für den Schlüsselmoment, der Schlüsselspieler war jedoch Verratti.

Bereits vor der Partie hatte der ehemalige französische Nationalspieler Robert Pires im kicker-Interview analysiert: "Das Trio Mbappé-Neymar-Messi wird nur funktionieren, wenn das Mittelfeld die sogenannte Drecksarbeit abliefert, sich jederzeit diszipliniert bei Ballverlust verhält und in der Lage ist, die Ausnahme-Könner in Szene zu setzen. (…) Dann werden sie schwer zu bezwingen sein." Vor allem in der Champions League - und darum geht es den Protagonisten besonders - dürfte ein funktionierendes Mittelfeld also der Schlüssel zum Erfolg werden.

Können "MNM" auch abseits des Platzes ein Team werden?

Dass Neymar in einem knapp 11.000 Quadratmeter großen Anwesen mit integriertem Hallenbad haust, dürfte Mbappé geläufig sein. Nach seiner Auswechslung im Ligaspiel gegen Montpellier war er trotzdem der Ansicht: "Dieser Obdachlose spielt nie zu mir." Die Aussage auf der PSG-Bank - wohlgemerkt getätigt im Beisein zahlreicher TV-Kameras - hat für großes Aufsehen gesorgt. Zwar spielte Mbappé sie zuletzt in einem Interview herunter ("Solche Dinge passieren ständig im Fußball"), doch die Differenzen zwischen zwei Dritteln des neuen Fabel-Trios sind unübersehbar.

Auch auf dem Platz scheint die einst kongeniale Verbindung der beiden Ausnahmekönner eingeschlafen zu sein. Ob Neymars aktuelles Formtief im Vereinstrikot Grund oder Folge dessen ist - unklar. Für Menuge steht aber fest: Das Verhältnis der beiden Profis gefährdet den PSG-Erfolg. "Mbappés Ego ist gekränkt", sagt er, "er hat das Gefühl, dass er zu viel ist in dem Trio. So etwas ist Gift für die Kabine." Dass der Franzose, der mannschaftsintern kein so hohes Ansehen wie Neymar genießt, gerne zu Real Madrid gewechselt wäre und das noch immer möchte, ist kein Geheimnis - und gleichzeitig eine Bürde für den ganzen Klub: Es wird voraussichtlich die einzige Saison sein, in der alle drei zusammenspielen. Es riecht nach dem vielzitierten "Win now"-Modus.

Stehen sich immer mal wieder im Weg: Neymar (li.) und Kylian Mbappé. AFP via Getty Images

Doch das kann nur funktionieren, wenn die Probleme daneben sich nicht noch weiter auf den Platz übertragen. "Solange bei PSG nicht verstanden wird, dass kein Spieler über dem Verein stehen soll, dass die Institution Paris Saint-Germain über allem stehen muss, wird dieser Verein nie auf Europas Thron landen", stellt Pires klar. Und Experte Menuge wird noch deutlicher: "Ich habe nicht den Eindruck, dass die drei überhaupt zusammenspielen wollen. Wenn sie ihre Egos nicht hintenanstellen und Neymar und Mbappé sich nicht zusammenraufen, dann wird PSG scheitern. Und nicht erst im Finale."

Zurück zum Anfang: Messi, Neymar, Mbappé - kann das funktionieren?

Drei der begnadetsten Einzelkönner der Welt gemeinsam in einer Sturmreihe - was wie ein sicheres Erfolgsversprechen klingt, entpuppt sich in vielen Belangen als Pulverfass. Aber eben auch als eines, das aufgrund der großen individuellen Qualität auch mal an den richtigen Stellen explodieren kann. In der engen Weltspitze ist so etwas oft das Zünglein an der Waage.

Als entscheidend für das Gelingen des Projekts "MNM" kristallisieren sich aber vor allem zwei Faktoren heraus: das Mittelfeld rund um Schlüsselspieler Verratti für das sportliche und das persönliche Verhältnis der drei Hauptakteure für das atmosphärische Gleichgewicht. Andernfalls hat sich PSG da ein Traum-Trio gebastelt, das am Ende sogar weniger sein könnte als die Summe der einzelnen Teile.