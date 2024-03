Orbans Optimismus im Fernduell mit Dortmund

Erst am 31. Spieltag treffen RB Leipzig und Borussia Dortmund direkt aufeinander. Bis dahin wartet auf die beiden Konkurrenten um Platz vier ein Kontrastprogramm.

In zwei Gruppen war die Belegschaft von RB Leipzig zum Start in die Trainingswoche unterteilt. Die zehn Profis, die am Samstag bei der 2:0-Pflichtübung gegen Schlusslicht Darmstadt mehr als eine Halbzeit lang im Einsatz waren, absolvierten am Montag eine regenerative Einheit im RB-Leistungszentrum. Den Rest versammelte Marco Rose auf dem Übungsplatz.

Bis auf Lukas Klostermann hat der Trainer alle Mann an Bord. Der Verteidiger wird wegen seiner am 17. Februar gegen Mönchengladbach erlittenen Oberschenkelverletzung auch am Freitag im Gastspiel beim 1. FC Köln nicht auflaufen können. Für ihn wird entweder Castello Lukeba oder Mohamed Simakan an der Seite von Willi Orban in der Innenverteidigung zum Zug kommen.

"Da bin ich positiv gestimmt"

Durch Dortmunds 2:1-Sieg am Sonntag in Bremen bleiben die Leipziger im Kampf um die Qualifikation für die Champions League einen Punkt hinter dem BVB als Fünfter weiter in der Verfolgerrolle. Mit einem weiteren Dreier beim 1. FC Köln sollen die Dortmunder erneut unter Druck gesetzt werden. "Jetzt kommen viele Spiele, in denen wir einfach punkten müssen", fordert Orban mit dem Verweis auf das Restprogramm bis zum direkten Aufeinandertreffen der beiden Rivalen um Platz vier am 27. April in der Leipziger Arena.

Mit Köln, Mainz, Wolfsburg und Heidenheim warten auf RB vier Kontrahenten aus der unteren Tabellenhälfte, hinzu kommt das Gastspiel beim Achten SC Freiburg. Die Dortmunder müssen sich im gleichen Zeitraum gegen Frankfurt, den FC Bayern, Stuttgart und Leverkusen gleich gegen vier Teams aus den Top 6 behaupten. Außerdem gastieren die Schwarz-Gelben noch beim Zwölften Borussia Mönchengladbach. Auch wegen dieser Konstellation ist der Kapitän fest davon überzeugt, dass das angestrebte Pflichtziel noch erreicht wird: "Da bin ich positiv gestimmt, was am Ende die Platzierung in der Tabelle angeht."