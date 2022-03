Orban warnt: "Auswärts ist es nicht einfach in Fürth"

RB Leipzig hat am Mittwoch die Vorbereitung für das Auswärtsspiel bei der SpVgg Greuther Fürth eingeläutet. Bis auf Kevin Kampl (Migräne) und Tyler Adams (Rückenprobleme) konnten bei der ersten Einheit dieser Woche alle Akteure des Kaders dabei sein. Die beiden sollen am Sonntag einsatzfähig sein.

Die Partie beim Tabellenletzten am Sonntag (19.30 Uhr, LIVE! bei kicker) ist für die Sachsen in ihrer Klubhistorie das sechste Duell mit den Fürthern. In den bisherigen fünf Spielen gegen die Franken gab es für RB vier Siege und ein Remis: am 2. Spieltag der Zweitliga-Saison 2015/16 erreichte Fürth in Leipzig ein 2:2. Doch nicht nur dieser Umstand sowie der, das Leipzig als Fünfter und aufgrund der höheren individuellen Klasse ohnehin Favorit ist, kann die Sachsen zuversichtlich stimmen.

Noch nie verlor Leipzig in der Bundesliga gegen einen Aufsteiger

Mit Aufsteigern hat RB bislang grundsätzlich gute Erfahrungen gemacht, seit der Klub 2016 selbst aufgestiegen ist. Von den bisher 23 Duellen mit Aufsteigern gewann Leipzig 20 und spielte lediglich beim VfB Stuttgart (0:0, 2017/18) sowie gegen Fortuna Düsseldorf (1:1, 2018/19) und den SC Paderborn (1:1, 2019/20) unentschieden. Die jüngsten sieben Duelle mit einem Liga-Neuling wurden allesamt gewonnen, dabei kassierte RB nur zwei Gegentore. Darüber hinaus konnten die Leipziger aus den vergangenen sechs Spielen gegen Tabellenletzte fünf Siege und ein Remis verbuchen. Die letzte Niederlage gegen ein Schlusslicht war das 1:2 zu Hause gegen Köln am 24. Spieltag der Saison 2017/18.

Dass RB am Sonntagabend in Fürth Favorit ist, dessen ist sich auch Willi Orban bewusst. "Ich glaube, wir sollten keinen unterschätzen. Von der Tabelle her ist es das vermeintlich leichteste Spiel, aber gerade auswärts ist es nicht einfach in Fürth", sagte der Innenverteidiger am Mittwoch im Rahmen einer Medienrunde. RB müsse "schauen, dass wir konzentriert ins Spiel gehen und mit unserer Qualität das Spiel gewinnen", so Orban.

Kampf um die Königsklasse wird laut Orban "bis zum 34. Spieltag eng"

Ein Sieg soll es am Sonntag sein, nachdem zuletzt im Heimspiel gegen den SC Freiburg (1:1) kein Erfolg gelang und RB von Platz vier auf Platz fünf zurückfiel. Orban geht davon aus, dass das Rennen um die Qualifikation für die Champions League auch in dieser Saison "bis zum 34. Spieltag eng wird, aber ich hätte nichts dagegen, wenn wir es schon früher schaffen". Um in Fürth den gewünschten Dreier zu schaffen, erachtet der ungarische Nationalspieler es für notwendig, dass im RB im Vergleich zum Remis gegen Freiburg "noch mehr Spieltempo" und "mehr Dynamik im letzten Drittel" in die Aktionen bekomme.

Dass RB in dieser Woche keinen internationalen Einsatz hat, weil die Sachsen durch den Ausschluss von Spartak Moskau bereits das Europa-League-Viertelfinale erreicht haben, betrachtet routinierte Verteidiger aus verschiedenen Blickwinkeln. "Für mich persönlich ist es schade, weil wir gerade im guten Rhythmus waren", sagte Orban, "aber für den Körper tut es gut, mal durchzuatmen und mal zwei normale Wochen zu haben."