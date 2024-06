Orban und Trainer Rossi beschweren sich: "Der Schiedsrichter war der Schlimmste"

Zwei EM-Spiele, zwei Niederlagen und das Aus vor Augen: Ungarn steht bei dieser EM bereits mit dem Rücken zur Wand - und ärgert sich über den Schiedsrichter beim 0:2 gegen Deutschland. Von Ilkay Gündogan gibt es den Konter.

Null Punkte, 1:5 Tore und die Heimreise fast schon vor Augen: Ungarns Nationalmannschaft ist bislang hinter den eigenen Erwartungen geblieben und braucht, um die kleine Restchance aufs Weiterkommen als einer der vier besten Dritten überhaupt am Leben halten zu können, beim dritten Gruppenspiel gegen Schottland (Sonntag, 21 Uhr, LIVE! bei kicker) unbedingt einen Sieg.

Dass es beim Duell mit Deutschland (0:2) an diesem Mittwoch nichts mit einem Punktgewinn wurde, lag neben der insgesamt guten Leistung der DFB-Auswahl um die herausragenden Akteure Ilkay Gündogan und Jamal Musiala auch an der eigenen Chancenverwertung. Denn die Schützlinge von Ungarns italienischem Trainer Marco Rossi hatten sich insgesamt ein paar gute Möglichkeiten erarbeitet.

Ein indirektes Lob gab es hierfür von Deutschlands Routinier Toni Kroos. Sein Kommentar: "Wir haben Widerstände überwunden."

Orban: "Er gibt mir einen Check in die Hüfte"

Am meisten ärgerten sich Abwehrchef Willi Orban und Coach Rossi im Nachgang aber über die Szene in der 22. Spielminute, als jener Orban einen Stoß von Gündogan gespürt hatte, zu Boden gegangen war und sich hernach intensiv bei Schiedsrichter Danny Makkelie beschwert. Seine Meinung nämlich: "Für mich ist es ein Foul. Er gibt mir einen Check in die Hüfte, meine Hüfte fliegt zur Seite und ich falle fast auf mein Gesicht. Es gibt ja keinen Grund, sich im Sechzehner so hinzulegen."

Der Referee hatte aber weiterlaufen und somit das direkt folgende Tor von Jamal Musiala zählen lassen - auch der folgende VAR-Eingriff hatte keinen Grund zum Revidieren gegeben. Im Übrigen die richtige Entscheidung: Es war schlicht von Anfang an korrekt gewesen, bei Gündogans Körpereinsatz gegen Orban nicht auf Foul zu entscheiden.

Das hinderte Ungarns Nationaltrainer Rossi aber nicht daran, bei seiner Kritik an Makkelie noch deutlicher zu werden. "Deutschland braucht keine Hilfe vom Schiedsrichter, vor allem nicht gegen Ungarn", wetterte der 59-jährige ehemalige Brescia- oder auch Eintracht-Profi. Er habe in seiner Karriere als Spieler oder Trainer "niemals nach Ausreden gesucht", aber: "Der Schiedsrichter war heute der Schlimmste auf dem Feld."

In England hätte man sich "kaputtgelacht"

Gündogan, der des Fouls beschuldigte Spieler in dieser Szene, konnte die Beschwerden überhaupt nicht nachvollziehen. Der 33-jährige DFB-Kapitän - inzwischen in Diensten des FC Barcelon - konterte vielmehr mit folgender Ausführung in Anlehnung an seine erfolgreiche Zeit auf der Insel bei Manchester City (2016 bis 2023): "Ich habe sieben Jahre in der Premier League gespielt. Da hätten sie sich kaputtgelacht, wenn das Tor nicht gegeben worden wäre." Auch Niclas Füllkrug stimmte diesem Kommentar zu und holte sogar sein Handy hervor.

Die internationalen Pressestimmen zum Spiel zwischen Deutschland und Ungarn: "Pinke Party!" - "Ein schönes Deutschland fliegt"