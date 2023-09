Orban fehlt Leipzig längerfristig - Auch Olmo fällt aus

RB Leipzig muss in der kommenden englischen Woche auf Dani Olmo (25) und Willi Orban (30) verzichten. Der ungarische Innenverteidiger fällt sogar noch deutlich länger aus.

RB Leipzig muss in der kommenden englischen Woche auf Dani Olmo verzichten. Grund dafür ist eine Verletzung am rechten Knie, die sich der spanische Offensivallrounder im EM-Qualifikationsspiel der spanischen Nationalmannschaft am vergangenen Freitag zugezogen hatte. Der 25-Jährige war Anfang der Woche nach Leipzig zurückgekehrt und hatte sich einer eingehenden Untersuchung unterzogen. Welche Verletzung diese genau zutage förderte, gab der Klub nicht bekannt.

Dani Olmo, der mit fünf Toren und einem Assist in den bisherigen vier Pflichtspielen der neuen Saison der Fixpunkt der Leipziger Offensive war, wird allerdings sowohl die beiden kommenden Ligaspiele gegen Augsburg (16. September) und in Mönchengladbach (23. September) verpassen als auch den Auftakt zur Champions League am nächsten Dienstag bei Young Boys Bern. Beim Pokalsieger hofft man, dass der spanische Filigrantechniker im September noch auf den Platz zurückkehren kann.

Deutlich länger wird dagegen Willi Orban ausfallen. Der Leipziger Kapitän, der beim Länderspiel der ungarischen Nationalmannschaft am Sonntag gegen Tschechien (1:1) ausgewechselt worden war, hat sich ebenfalls eine Blessur am rechten Knie zugezogen. Über die genaue Diagnose machte RB keine Angaben, allerdings rechnet man bei den Sachsen damit, dass Orban etwa zehn Wochen fehlen wird.