Orban fällt gegen Dortmund aus - Mukiele als erste Option

2:2 gegen PSG, das Überwintern in der Champions League verpasst - und gegen Dortmund ohne Defensiv-Stammkraft Willi Orban. Die Stimmung in Leipzig könnte wahrlich besser sein.

Orban konnte gegen die Franzosen nur die erste Halbzeit mitwirken, nach dem Seitenwechsel blieb der ungarische Nationalspieler in der Kabine und wurde durch Amadou Haidara ersetzte.

Für das wegweisende Spiel in der Bundesliga gegen den BVB am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) fällt der 29-Jährige definitiv aus, wie RB-Trainer Jesse Marsch nach dem Spiel gegen PSG am späten Mittwochabend bestätigte. "Ich glaube, es dauert schon rund zwei Wochen. Er hat zwar gesagt, dass er so etwas noch nie gehabt hat, aber so schnell wird es nicht gehen."

Orban hatte sich eine Blessur im hinteren Bereich des Oberschenkels zugezogen. Wie lange er tatsächlich ausfallen wird, werden die Leipziger wohl am morgigen Donnerstag herausfinden. Dann wird Orban eingehend untersucht.

Mukiele als wahrscheinslichster Orban-Ersatz

Die wahrscheinlichste Ersatzoption für den wuchtigen Defensivspieler auf der rechten Seite der Dreier-Abwehrkette heißt Nordi Mukiele. Der Franzose übernahm diesen Part auch schon gegen PSG in der zweiten Halbzeit.