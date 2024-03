Oranienburger HC war Altenholzer Tempo nicht gewachsen

So nah dran und doch so weit weg: Der Oranienburger HC besaß am Samstagabend einige wenige Male die große Chance, mit den Altenholzern gleichzuziehen und dem Spiel möglicherweise eine Wende zu geben. Andererseits ließ der TSV seinem Gast maximal am Gleichstand schnuppern. Die beiden Punkte hielten die Gastgeber mit einem 36:30-Heimsieg fest in den Händen. Sie machten 60 Minuten lang das, was sie seit Jahren auszeichnet und wovor jeder Gegner Angst haben muss: Sie fegten in atemberaubender Geschwindigkeit übers Parkett.

Malte Dederding (l.) und Erik Gerntke spielten als Linkshänder gemeinsam im Rückraum Andreas Herz, OHC