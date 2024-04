Oranienburger HC verkündet erste Neuverpflichtung

Der Oranienburger HC ist dabei, seine Drittliga-Mannschaft umzubauen. "Es wird einen kleinen Umbruch geben, einige Spieler werden den Verein zum Saisonende verlassen", sagt der Sportliche Leiter, Mario Müller. Deshalb laufen derzeit Gespräche mit potenziellen Nachfolgern. Jetzt verkündete der Verein mit Fabian Plaul die erste Neuverpflichtung.

Laut einer Pressemitteilung des Vereins wird Fabian Plaul ab der Saison 2024/25 zum Kader der ersten Mannschaft gehören. Der 26-Jährige kommt vom MTV 1860 Altlandsberg und ist auf der Kreisposition zu Hause.

"Ich spiele jetzt seit 2016 in Altlandsberg in der Oberliga. Die 3. Liga hat mich schon immer gereizt. Jetzt ergab sich die Gelegenheit. Die möchte ich gern nutzen", so der Berliner. Mit dem Handball angefangen hat er bei der SG Empor Hohenschönhausen. Mit der 7. Klasse wechselte er auf die Sportschule und spielte ab der B-Jugend bei den Füchsen Berlin. Im letzten A-Jugend-Jahr schloss er sich der SG Narva Berlin an, beendete aber sein Abitur noch an der Sportschule. Seit dem Sprung in den Männerbereich läuft er für den MTV 1860 Altlandsberg in der Oberliga Ostsee-Spree auf. "Wir streben Veränderungen an", sagt Mario Müller. Das heißt, Talenten wie Fabian die Chance zu geben geben, sich in der 3. Liga zu beweisen.

Der Spieler selbst sieht es nach acht Jahren in Altlandsberg als nächsten Schritt in seiner Entwicklung an. "Ich gehe mit viel Respekt nach Oranienburg und möchte zeigen, dass ich auch in der 3. Liga bestehen kann." Mit dem Oranienburger HC bekommt er es allerdings schon vor seinem Vereinswechsel zu tun: Am letzten Spieltag trifft die Mannschaft in der Oberliga Ostsee-Spree auf das zweite Team des OHC.