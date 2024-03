Oranienburger HC: Robert Barten verabschiedet sich gen Australien

Robert Barten wird Handball-Drittligist Oranienburger HC nach dieser Saison verlassen. Der Rückraumspieler beendet seine Karriere im Sommer und macht sich dann auf den Weg nach Australien.

Robert Barten wird seine Handball-Karriere beenden. "Ich habe schon im letzten Sommer darüber nachgedacht, nach Abschluss des Spieljahres aufzuhören. Mein Vertrag läuft aus. Ich werde ihn nicht verlängern und meine Karriere beenden."

Es sei sein immerhin zwölftes Profijahr, sagt der Rückraumspieler. "Ich denke, es reicht. Ich möchte in meinem Leben auch noch ein paar andere Dinge machen. Dafür fehlte mir aber die Zeit", erläutert Robert Barten die Gründe für seinen Entschluss.

Viermal Training in der Woche, Spiele am Wochenende, kaum einen Nachmittag und Abend frei. Wenig Zeit für Freunde. "Ich war jetzt drei Jahre beim OHC. Beide Seiten haben sich die Zusammenarbeit sicherlich ein wenig anders vorgestellt. Ich war nie einer, der in der Startsieben stand. Spielzeit hatte ich auch nicht so viel", sagt er. "Das Komplettpaket war es, das mich zu der Entscheidung führte, den Handball-Sport aufzugeben", so der 28-Jährige.

Karriere über Rostock, Gummersbach, Schwerin und Oranienburg

Mit fünf Jahren hatte er mit dem Handball begonnen. HC Empor Rostock inklusive Sportschule, VfL Gummersbach, Mecklenburger Stiere und Oranienburger HC - das sind seine Stationen. In Gummersbach gehörte der einstige Junioren-Auswahlspieler (DHB) zum Kader des Bundesligisten.

Zwei Schulter-Operationen (rechts und links) sowie Knieprobleme stehen in seiner Krankenakte. "Ich bin jetzt satt", sagt Robert Barten. Auch wenn es in Oranienburg sportlich nicht so gut lief für ihn, "freue ich mich, dass ich hier spielen durfte. Es ist eine coole, nette und tolle Truppe."

Der Sportliche Leiter des Vereins, Mario Müller: "Robert ist in einer schwierigen Zeit - in der Corona-Pandemie - zu uns gekommen. Er hat enorme Fähigkeiten. Wenn er die zeigt, ist er eine echte Waffe. Auch bedingt durch Verletzungen konnte er das leider nur selten zeigen. Wir wünschen ihm für die Zeit nach dem OHC alles Gute!"

Wenn die Saison 2023/24 beendet ist, geht Robert Barten mit einem Kumpel in die große, weite Welt - nach Australien. Sie wollen ein Jahr "drüben" bleiben. Arbeiten und reisen - das ist der Plan. "Ich denke, jetzt ist dafür der richtige Zeitpunkt."