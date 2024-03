Oranienburger HC muss nach vier Siegen wieder Niederlage einstecken

Die Serie des Oranienburger HC von vier Siegen am Stück ist gerissen. Am Samstag unterlagen die Brandenburger gegen den SC DHfK Leipzig II mit 26:31. Die Sachsen bestimmten die Partie von der ersten Minute an und nahmen verdientermaßen zwei Punkte mit nach Hause.

Oranienburg, hier mit Erik Gerntke und Aaron Krai, unterlag gegen Leipzig. IMAGO/Hanno Bode