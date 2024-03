Oranienburger HC mit knapper Derbyniederlage

Dieses Berlin-Brandenburg-Duell hat den Namen Derby voll und ganz verdient. Das Spiel der 3. Liga, Staffel Nord-Ost, bot rassige Zweikämpfe, dynamische Spielzüge und temporeiche 60 Handball-Minuten. "Am Ende stimmte nur das Ergebnis nicht", bedauerte Oranienburgs Torwart Paul-Janis Twarz nach der Schlusssirene und der 33:35-Niederlage.

"Kämpferisch war das ein sehr hohes Niveau. Die Jungs haben es überragend gemacht, richtig gefightet und de Füchsen alles abverlangt", freute sich OHC-Trainer Darius Krai.

Eine angezogene Handbremse kannten beide Teams nicht. Jeder Angriff wurde leidenschaftlich geführt: mit Ideenreichtum, einer wenig berechenbaren Spielanlage und jeder Menge Durchschlagskraft. Im Umkehrschluss gab es von beiden Defensivabteilungen keine Gnade, wenn es darum ging, die gegnerischen Angriffe abzuwehren. Der OHC zeigte im Vergleich zur vergangenen Woche (26:31 gegen Leipzig II) ein ganz anderes Gesicht und machte es der heimstärksten Mannschaft der Liga sehr schwer.

Das Team erarbeitete sich in der ersten Hälfte einige Führungen (2:1, 6:5, 9:7, 15:13), traf dabei gleichermaßen aus dem Rückraum (Malte Dederding, Alexander Williams) als auch von den Außenpositionen (Nicolai Jantzen, Nils Hase). Die Effektivität im Angriff lag am Samstagabend weitaus höher als noch eine Woche zuvor. Das machte sich im Ergebnis bemerkbar: 17:16-Halbzeitführung.

OHC-Spielmacher war kurzfristig ausgefallen

Und das, obwohl mit Spielmacher Aaron Krai die Schaltzentrale im Oranienburger Spiel kurzfristig ausfiel. Er hatte sich beim Abschlusstraining am Freitagabend eine Fußverletzung zugezogen, so dass er auf Unterarmstützen in die Lilli-Henoch-Halle kam und das Spiel nur als Zuschauer verfolgen konnte.

Nach der Pause holten sich die Berliner die Führung schnell zurück (19:18, 22:20). Und Mitte der zweiten Halbzeit schienen es die Kleinigkeiten zu sein, die dem Spiel eine neue Richtung gaben. Jetzt nutzte die Bundesliga-Reserve der Füchse jeden Fehler des OHC eiskalt aus. In Unterzahl fabrizierte der OHC mehrere Fehler.

Ballverluste bei Oranienburg häufen sich

Die hellwachen Berliner fingen Bälle im Aufbauspiel der Oranienburger ab und hatten leichtes Spiel, ins leere Tor zu werfen. Während Nils Hase seine Zeitstrafe absaß, schlugen die Füchse um ihren 16-fachen Torschützen Ole Machner dreimal zu und lagen 27:23 vorn (46.). Die Entscheidung? Noch lange nicht.

Der Gast mobilisierte im Fuchsbau, in dem beide Fanlager für prächtige Stimmung sorgten, neue Kräfte und ließ den Rückstand aufgrund einer kompromisslosen Abwehrarbeit, Ballgewinnen und einfachen Toren schmelzen.

Eine weitere Kleinigkeit war der Torwartwechsel der Füchse etwa zehn Minuten vor Schluss. Frederik Höler parierte - kaum im Kasten - seine ersten drei Bälle und verhinderte somit den Ausgleich der Gäste. Die Berliner zogen wieder auf drei Tore davon und schafften es, ihren Vorsprung über die Zeit zu bringen.

Füchse Berlin II - Oranienburger HC 35:33 (16:17)

Füchse Berlin II: Ona, Höler; Flathe, Dieffenbacher (2), Fuhrmann, Schley (2), Tempel, Mart (2), Mohr, Kühn (7), Budde (1), Steltner (5), Grüner, Machner (16/7)



Oranienburger HC: Twarz, Harries, Tredup; Gerntke (1), Schmöker, Barten, Hase (3), Jantzen (9/4), Lux (4), Fritz (2), Dederding (7), J. Porath, Williams (7), Hartung



Schiedsrichter: Mark Moch (Gehrden) / Pascal Schaldach (Lehrte)

Zuschauer: 212

Siebenmeter: 7/7 ; 4/4

Strafminuten: 10/10