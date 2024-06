Oranienburger HC holt Talent aus der Füchse-Jugend

Drittligist Oranienburger HC hat sich mit einem A-Jugend-Meister aus der Jugend der Füchse Berlin verstärkt.

Nachdem im vergangenen Jahr bereits Linksaußen Nicolai Jantzen als frisch gekürter deutscher A-Jugend-Meister von den Füchsen zum Oranienburger HC wechselte, ist Christoph Lamp der diesjährige Neuzugang aus der Hauptstadt. Insgesamt holte der 19-jährige drei Meisterschaften.

"Wer von den Füchsen kommt, hat automatisch eine gute Grundausbildung", adelte Oranienburgs Trainer Darius Krai seinen Neuzugang in einer Pressemeldung, und spielte auf den Dreijahresvertrag an: "Ich könnte mir vorstellen, dass es auch länger wird. Ich finde, der OHC ist ein Verein mit Ambitionen. Das passt genau zu dem, was ich mir vorstelle."

Lamp zeigte sich dabei durchaus selbstkritisch. Der gelernte Halblinke, der auch die Spielmacherrolle besetzen kann, sieht sich als klassischen Shooter, der noch an seinem Eins-gegen-Eins, Passspiel, Deckungs- und Kommunikationsverhalten auf der Platte arbeiten kann.

Krai hingegen ist überzeugt: "Er bringt das mit, was uns jetzt mit den Abgängen abhanden kam." Dennoch will der Coach Einsätze in der zweiten Mannschaft nicht ausschließen: "Die Jungen brauchen Spielzeit. Und wenn es der Spielplan hergibt, spricht nichts gegen Einsätze in der Zweiten."