Oranienburger HC holt Kreisläufer vom Liga-Konkurrenten

Wie der Oranienburger HC in einer Pressemitteilung verkündete, verpflichtet der Drittliga-Verein den Kreisspieler Tim Erik Ehmke. Der einstige Cottbuser Sportschüler kommt vom Liga-Konkurrenten SV Anhalt Bernburg.

Der Oranienburger HC hat einen weiteren Kreisläufer verpflichtet. Tim Erik Ehmke wird ab der neuen Saison das Trikot des mitgliederstärksten Handballvereins Brandenburgs tragen. Tim Ehmke bringt trotz seiner erst 21 Jahre eine Menge Erfahrung mit, auch aus der 3. Liga. In Coburg, Schwerin und Bernburg ging er in der dritthöchsten Spielklasse bereits auf Tore- und Punktejagd.

"Ich halte viel von Trainer Darius Krai", sagt der Brandenburger, der einst die Sportschule Cottbus besuchte. "Als ich dort war, wurde ich in der Saison 2019/20 als A-Jugendlicher zum VfL Lichtenrade ausgeliehen, hatte dort ein Zweitspielrecht. Ich spielte beim VfL unter Trainer Stefan Krai, dem Vater von Darius Krai. Daher kennen wir uns", so Tim Ehmke. Und der Zufall wollte es so, dass Tim Ehmke sein erstes Drittligaspiel ausgerechnet in Oranienburg als Zuschauer erlebt hat.

"Wir waren auf der Suche nach einem weiteren Kreisläufer, der uns in der 3. Liga helfen kann", so Darius Krai zu der Personalie. Tim habe Erfahrung in der dritthöchsten Spielklasse, Trainer und Spieler hätten einen guten Draht und signalisierten klar, miteinander arbeiten zu wollen, so der OHC-Coach. Nach dem Weggang von Niklas Danowski (HV Rot-Weiß Staßfurt) wären die Planungen für die Kreisposition abgeschlossen: Kevin Lux, der verpflichtete Fabian Plaul (MTV 1860 Altlandsberg) und Tim Ehmke bilden dort das Trio. "Drei Kreisspieler - das ist ja überall so. Ich werde versuchen, so gut zu sein, dass ich meine Spielanteile bekomme." Einen weiteren Punkt, weshalb er nach Oranienburg geht, benennt er klar: "Ich möchte in der Tabelle nicht immer unten drinstehen."

Der 21-Jährige sagt von sich selbst, dass er auf dem Spielfeld ein emotionaler Typ sei: "Ich kann ganz schön Rabatz machen." Stärken sehe er bei sich in der Deckung. Das bestätigt auch Darius Krai: "Er wird uns in der Abwehr sofort helfen. Er besitzt das Talent, sowohl in der Mitte als auch auf Halb decken zu können. Und eine gute Körperlichkeit bringt er auch mit." Im Angriff beherrsche er das Hinterlaufen der gegnerischen Abwehr ganz gut. Das weiß auch sein künftiger Coach: "Die Laufwege sind gut."

Tim Ehmke stammt aus Mittenwalde (Landkreis Dahme-Spree). Sein erster Verein war der MTV Wünsdorf 1910. Er legte auf der Sportschule Cottbus sein Abitur ab, spielte mit dem LHC in der Jugend-Bundesliga und später in der Oberliga Ostsee-Spree. Er heuerte nach dieser Zeit beim HSC Coburg an, spielte dort im zweiten Team (2020/21). Danach wechselte er zu den Mecklenburger Stieren, mit denen er im vergangenen Jahr in die Oberliga abstieg. Von dort zog es ihn im Sommer zum SV Anhalt Bernburg. Überall spielte er in der 3. Liga.

Noch läuft Tim Erik Ehmke für den SV Anhalt Bernburg auf, wo er auch eine Bleibe hat. Sein Wohnort wird ab dem 1. Juli wieder sein Heimatort Mittenwalde sein. Er versucht, die Fahrten nach Oranienburg zum Training und zu den Spielen mit dem Zug zu bewältigen, wenn es sich machen lässt. Pikanterweise trifft er mit seinem aktuellen Verein am 18. Mai auf seinen künftigen Verein. Bis zum letzten Spiel wird er den Bernburgern loyal zur Seite stehen. "Ich will das Spiel gewinnen - und ich denke, das werden wir auch."