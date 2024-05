Oranienburger HC erobert Führung und Sieg gegen SV Anhalt Bernburg zurück

Der Oranienburger HC siegte auswärts deutlich gegen Gastgeber SV Anhalt Bernburg mit 27:34 (17:15).

Der OHC zündete mit dem Anpfiff den Turbo und baute aufs Tempospiel. Die körperliche Frische und Präsenz sowie der konsequente Abschluss verschafften den Gästen nach nicht einmal acht Minuten ein 6:1-Polster. Dann legten die Bernburger jedoch den Schalter um, spielten sich in einen Rausch. Mit einem 8:0-Lauf stellte der Gastgeber den bisherigen Spielverlauf auf den Kopf.

Die eigenen Fans waren elektrisiert. Nach 20 Minuten führte Bernburg 12:8. "Ich hatte nie das Gefühl, dass wir zwei Tore schlechter waren. Es lag an den vielen Bällen, die wir im Angriff hergegeben haben", skizzierte OHC-Trainer Darius Krai seine Sicht der Dinge nach dem 17:15-Pausenstand. Der fiel so hoch aus, weil beide Torhüter kaum eine Hand an den Ball bekamen.

Vor dem Spiel hatte der OHC-Coach gesagt, dass seine Mannschaft die Halle ruhig kriegen müsse, um gegen die zuletzt bärenstarken Bernburger eine Chance zu haben. Mit ihren Trommeln, Tröten, Hupen und vor allem ihrem überschäumenden Enthusiasmus hatten die SVA-Fans unter den 312 Zuschauern die Arena im Griff. Als aber Kevin Lux in Unterzahl zum 21:21 ausglich (40.), Julius Porath und Erik Gerntke zur 24:21-Gästeführung nachlegten, sank der Geräuschpegel zusehends.

"Uns war klar: Hier gegen Bernburg musst du kämpfen, kämpfen, kämpfen. Immer weiter, immer weiter - dann hast du eine Chance", sagte der zehnfache OHC-Torschütze Julius Porath. 100-prozentig motiviert und fokussiert - so machte der OHC die Bernburger platt. Torwart Lewin Harries war nach dem Anfang der zweiten Hälfte parierten Siebenmeter plötzlich im Spiel. Oranienburg schlug den Gastgeber, bei dem OHC-Neuzugang Tim Ehmke eine gute Rolle spielte, mit seinen eigenen Waffen: mit Ballgewinnen in der Abwehr und schnellen Toren zu einem Abschluss von 27:34.

SV Anhalt Bernburg - Oranienburger HC 27:34 (17:15)

Bernburg: Ohm 1, Baum; Richter 6/1, Ehmke 5, Herz 5, Froschauer 2, Grafenhorst 2, Osterloh 2, Kwoczalla 1, Klimaschewski 1, Gehlert 1, Krömke 1, Friedrich, Schulze, Gogava, Belhadi



Oranienburg: Harries, Rose; J. Porath 10/5, Lux 5, Dederding 4, Schmöker 3, Barten 3/1, Danowski 3, Gerntke 2, Krai 2, Williams 2, Pastor, Hartung

Zuschauer: 312