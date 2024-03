Oranienburg ohne Chance gegen Rostock

Der Tabellenzweite aus Rostock hatte das Hinspiel gegen den Oranienburger HC erst in letzter Sekunde mit 26:25 gewonnen und war entsprechend gewarnt. Im zweiten Vergleich der Drittliga-Saison weniger spannend, mit einer konzentrierten Leistung fuhr Empor einen 35:26-Erfolg ein.

Das Drittliga-Duell zwischen dem Oranienburger HC und dem HC Empor Rostock war ab der ersten Minute sehr physisch. "Das wussten wir von vornherein. In Oranienburg muss man immer damit rechnen. Wenn wir hier punkten wollen, müssen wir mitspielen", sagte Rostocks Trainer Nikolaj Andersson. Er habe eine hohe Intensität ausgemacht. Die Spieler schonten sich von der ersten Minute an nicht im Geringsten. Die rote Karte gegen den Rostocker Mittelblocker Dennis Mehler nach einem Foul an Alexander Williams spiegelte dies wider.

Es war dabei zunächst ein Spiel auf Augenhöhe, in dem Empor Rostock meist knapp vorn lag, der Oranienburger HC durch Kevin Lux beim 9:8 aber sogar in Führung ging. Bis zum 11:12 (24.) war die Begegnung völlig offen. Dann leistete sich der Gastgeber die ersten kleinen Schnitzer. Die technischen Fehler nutzte der Gast in den wenigen Minuten bis zur Pause mit einem Sturmlauf zur eigenen 18:13-Führung.

Mitten in dieser Phase erhielt auch Erik Gerntke nach einem Foul an Kay Funke Rot. "Das tat uns sehr weh", sagte OHC-Trainer Darius Krai. Denn der Linkshänder übernimmt durch den langfristigen Ausfall der beiden Mittelmänner Aaron Krai und Philipp Reineck derzeit eine zentrale Rolle in der spielgestaltenden Zone.

Dennoch: Oranienburg schien sich unmittelbar nach dem Wechsel und dem zwischenzeitlichen 13:20 wieder zu fangen und kam auf 18:22 heran, hatte die begründete Hoffnung, im Spiel zu bleiben. Aber es häuften sich wieder die kleinen und größeren Fehler, die der Mannschaft auf die Füße fielen. Dazu kam die schlechte Chancenverwertung.

Oder anders ausgedrückt: Rostocks Torwart-Oldie Jan Kominek (42) spielte all seine Erfahrung aus, parierte reihenweise Bälle und entschied das Torhüterduell klar für sich. Dazu kam bei den Hausherren Wurfpech - aus besten Situationen landeten allein drei Bälle an Pfosten oder Latte und auch neben dem Kasten. Nils Hase fiel mit einer Platzwunde im Gesichtsbereich aus. Rostock hatte leichtes Spiel, aus der ausverkauften MBS-Arena (928 Zuschauer) mit dem 35:26-Erfolg die zwei Punkte zu entführen.

Oranienburger HC - HC Empor Rostock 26:35 (13:18)

Oranienburger HC: Twarz, Harries, Tredup; Gerntke (2), Schmöker (1), Barten, Hase (3), Jantzen (2), Hupfer, Lux (5), Fritz (2), Dederding (9), J. Porath, Williams (2), Hartung

HC Empor Rostock: Kominek, Malchow (1); Wetzel, Costa-Dias (7/6), Meuser (7), Mehler (2), Aukstikalnis (2), Siegler (1), Schütze (1), Prüter (2), Horlitz (1), Funke (4), Pechstein (1), Reichardt (3), Lößner (3)