Oral weiter optimistisch: "Dann spielt man nicht gerne gegen Sandhausen"

Auch unter Neu-Trainer Tomas Oral nimmt beim SV Sandhausen die Niederlagenserie weiter ihren Lauf. Trotz des 0:1 bei seinem Debüt in Nürnberg sieht der Coach fast nur Gutes - und hat bei der Kaderauswahl die Qual der Wahl.

Als Außenstehender könnte man vermuten, dass beim SV Sandhausen nach der Niederlage beim Club (0:1) alles beim Alten ist. Schließlich ist die Niederlage nach dem späten Gegentreffer bereits die fünfte Pflichtspiel-Pleite in Serie.

Seit der neue Trainer Tomas Oral vor dem FCN-Spiel das Ruder übernahm, scheint am Hardtwald dennoch ein anderer Wind zu wehen. "Mir gefällt es, wie es zur Sache geht", bewertet Kapitän Dennis Diekmeier die bisherigen Trainingseinheiten.

Doch nicht nur auf dem Trainingsplatz scheint die Intensität zu stimmen. Auch beim Abstiegskrimi in Nürnberg war diese weitgehend zur Zufriedenheit der Sandhäuser vorzufinden.

Das ist für mich die Messlatte Tomas Oral

"Die Mannschaft hat in diesem Spiel ein richtig gutes Gesicht gezeigt, das ist für mich die Messlatte. Sie hat viele Aspekte aus der Trainingswoche eins zu eins umgesetzt. Wir haben unheimlich gut gepresst, hatten eine gute Besetzung in der Box und waren im Umschaltverhalten in beide Richtungen sehr präsent", lobt Oral in der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Kiel (Samstag, 13 Uhr, LIVE! bei kicker)

Klingt nach ausschließlich rosigen Aussichten vor dem Spiel gegen die Störche - weit gefehlt. Auch Kritikpunkte fanden die Sandhäuser nach der Niederlage. Laut dem bayrischen Übungsleiter hätte man die "Abschlussaktionen nicht so gut ausgeführt." Es hätte einige Situationen gegeben, die man "schneller ausspielen könnte."

Das darf uns natürlich nicht passieren Dennis Diekmeier

Weniger sachlich und detailliert sah die Niederlagen-Analyse des Kapitäns aus. "Bitter ist, dass wir am Ende ein paar Prozent nachgelassen und das Gegentor bekommen haben. Das darf uns natürlich nicht passieren", nahm ein verärgerter Diekmeier Stellung.

Wie in der ersten Trainingswoche unter Oral scheint die Marschroute beim Schlusslicht zu stimmen. "Momentan fällt es mir sehr schwer, jemanden aus dem Kader zu streichen, weil sich alle im Training reinhauen", so der Coach.

Wenn die Intensität der Nürnberg-Partie aufrechterhalten wird und die erwähnten Stellschrauben korrigiert wird, ist dem 49-Jährigen nicht bange. "Dann spielt man nicht gerne gegen Sandhausen."