Oral vor St. Pauli: "Lechzen danach, einen Dreier einzufahren"

Vor dem Duell gegen den FC St. Pauli blickt der SV Sandhausen von ganz unten auf die Tabelle der 2. Bundesliga. Am Sonntag reist nun das stärkste Rückrundenteam an den Hardtwald.

Franck Evina (links) nach seinem Ausgleich am Betzenberg. IMAGO/Thomas Frey

Fünf Punkte aus acht Spielen nach dem Rückrundenstart spiegeln sich aus Sicht des SV Sandhausen (1/2/5) in der Tabelle wieder. Trotz Platz 18 und der akuten Abstiegsgefahr erklärte Cheftrainer Tomas Oral (49) auf der Spieltags-Pressekonferenz vor der Heimpartie gegen den FC St. Pauli am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker), dass seine Mannschaft die Situation positiv sehe. "Wichtig ist, dass wir immer wieder aufstehen."

"Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie immer in der Lage ist, ein Spiel zu drehen", verwies Oral, der von vor seiner Trainerstation in Sandhausen seit 2019 in zwei unterschiedlichen Perioden den FC Ingolstadt trainierte, auf die vorangegangen Duelle.

Joker Evina sicherte den Sandhäusern gleich zweimal das Remis

Comeback-Qualitäten bewies das Kellerkind in den vergangenen zwei Partien allemal, glich Franck Evina (22) im Heimspiel gegen Holstein Kiel doch in letzter Sekunde zum 1:1-Endstand aus, bevor der Joker eine Woche später schon wieder dem Gegner den Sieg entriss, diesmal musste der 1. FC Kaiserslautern dran glauben, als Evina zehn Minuten vor Ende zum 2:2-Ausgleichstor traf.

Der Trend des SVS kann also auch als positiver betrachtet werden, wusste Oral das Team insofern zu stabilisieren, dass es nach der 0:1-Premierenniederlage in Nürnberg in den letzten zwei Partien zumindest nicht mehr verlor. "Wir hatten eine gute Trainingswoche, es macht Spaß mit den Jungs zu arbeiten. Wir lechzen alle danach, einen Dreier einzufahren."

"Spielt derzeit sehr befreit auf": Oral lobt den FCSP

Und das soll im Versuch Nummer vier nun ausgerechnet gegen die Boys in brown gelingen, die seit dem Rückrundenstart keinen einzigen Punkt mehr liegengelassen haben und nach dem Trainerwechsel wie ausgewechselt aufspielen.

"Es ist aktuell ganz klar zu sehen ist, was im Fußball alles möglich ist. Der FC St. Pauli hat eine sehr gute Qualität im Kader und spielt derzeit sehr befreit auf", analysierte Oral die zurückliegenden Performances der Hamburger.