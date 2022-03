Oral über Fotheringham: "Irgendwann wird Mark Cheftrainer"

Er kennt den Mann, der am Samstag auf der Bank von Hertha BSC sitzen wird, so gut wie niemand sonst in Fußball-Deutschland. Im kicker-Interview spricht Tomas Oral (48) über den Trainer und Menschen Mark Fotheringham (38), dessen Stärken und die Perspektiven des Schotten.

Mark Fotheringham vertritt am Samstag Felix Magath an der Hertha-Seitenlinie. IMAGO/Metodi Popow

Ein Wochenende in Barcelona gönnt sich Tomas Oral derzeit. Aber dass sein langjähriger Co-Trainer Mark Fotheringham in Berlin gerade für Schlagzeilen sorgt, ist auch bis Katalonien durchgedrungen. Felix Magath (Coronavirus-Infektion) ist im Hotel in Quarantäne, Fotheringham vertritt ihn am Samstag (15.30 Uhr) im Berliner Olympiastadion gegen die TSG Hoffenheim an der Seitenlinie.

Sie hatten Mark Fotheringham in Karlsruhe und Ingolstadt als Co-Trainer an Ihrer Seite. Hat Felix Magath mit ihm eine gute Wahl getroffen, Herr Oral?

Absolut. Das passt in der Kombination und auch in der Konstellation in Berlin wie die Faust aufs Auge. Es gibt keine Garantie, dass die Mission am Ende erfolgreich ist, zumal sich immer wieder neue Widerstände wie jetzt die Coronavirus-Infektion von Felix Magath auftun. Aber diese Widerstände musst du durchbrechen. Dafür sind beide die Richtigen.

Was zeichnet Fotheringham aus?

Ich schätze ihn außerordentlich, weil er ein sehr ehrlicher, geradliniger und loyaler Typ ist. Auch fachlich ist er top. Mark war als Spieler ein Sechser und hat schon als Profi wie ein Trainer analysiert und über den Tellerrand geschaut. Er ist durch und durch Fußballer. Er liebt das Spiel und liest es sehr, sehr gut. Und er hat eine breite Schulter. Die Spieler wissen genau, wann und womit sie zu ihm kommen können.

Wieviel Verantwortung hatte er unter Ihnen?

Beim KSC waren das damals die Anfänge, da hatte ich noch einen weiteren Co-Trainer und habe Mark langsam herangeführt. In Ingolstadt hatte er viel Eigenverantwortung. Der rote Faden war immer da, aber er hatte viele Freiheiten, die er sehr gut ausgestaltet hat.

Wieviel Reibung gab es?

Klar waren wir auch mal unterschiedlicher Ansicht. Er hat eine klare Meinung, die er auch vertritt. Dabei geht es ihm immer um die Sache. Wer sich als Trainer nur mit Ja-Sagern umgibt, macht ohnehin etwas falsch.

Wie tickt er als Typ?

Er ist sehr geerdet und als dreifacher Vater ein absoluter Familienmensch. Und er ist inzwischen fast mehr Deutscher als Schotte.

Trauen Sie ihm auf Sicht im Profi-Fußball die Cheftrainer-Rolle zu oder brauchen Sie ihn demnächst wieder als Co-Trainer?

Beides! Im Moment wäre es vermutlich noch einen Tick zu früh für ihn, aber irgendwann wird Mark Cheftrainer. Er kann sich damit allerdings noch etwas Zeit lassen. Denn ich habe definitiv die Absicht, ihn zu meiner nächsten Station wieder als Co-Trainer mitzunehmen (lacht).