Oral fordert vor SVS-Debüt wieder mehr Kommunikation auf dem Platz

Trainer Tomas Oral debütiert am Samstag beim Abstiegskracher in Nürnberg auf der Sandhäuser Bank. Weil es auch auf Seiten des Clubs zu einem Trainerdebüt kommt, blicken die beiden Coaches ins Ungewisse. Oral ist dennoch nicht bange.

Debütiert am Samstag als SVS-Trainer: Tomas Oral. IMAGO/foto2press

Nach fast zwei Jahren Pause ist Sandhausens neuer Trainer Tomas Oral zurück auf der Trainerbank. Somit darf sich der 49-Jährige nach dem nach seiner Entlassung als Trainer des FC Ingolstadt trotz des Aufstiegs in der Saison 2020/21 nun als Retter des aktuellen Schlusslichts SV Sandhausen versuchen.

Am Samstag kommt es in Nürnberg (13 Uhr, LIVE! bei kicker) zum Duell zweier Debütanten an der Seitenlinie. Auf Seiten des Clubs agiert der ehemalige Sportvorstand Dieter Hecking erstmals nach der Entlassung Markus Weinzierls von der Trainerbank. Die Elf vom Valznerweiher braucht wie der SVS dringend Punkte im Abstiegskampf.

Oral ist trotz einer möglicherweise neu zusammengewürfelten Club-Mannschaft nicht bange. "Wichtig ist, dass wir auf uns schauen. Wir haben vor dem Spiel genug Vorbereitungszeit, um auf die Aufstellung zu reagieren", so der Trainer in der Pressekonferenz vor der Partie.

Oral: "Wir haben eine Mannschaft, die laut ist und aggressiv sein kann"

Der Bayer ist voll und ganz von der Qualität seiner Truppe überzeugt. "Wenn es eine Qualitätsfrage wäre, würde ich heute nicht hier sitzen. Ich bin absolut überzeugt davon, dass der Kader die Qualität hat, um unsere Ziele zu erreichen", fügt der Übungsleiter an.

Wie die Rückkehr in die Erfolgsspur gelingen soll, will der Trainer schon in Ansätzen erkannt haben. Unter anderem soll auf dem Spielfeld wieder mehr kommuniziert werden. "Wir haben eine Mannschaft, die laut ist und aggressiv sein kann, das möchte ich wieder auf den Platz bringen."

Mit welcher Elf das gelingen, soll steht noch nicht fest. Laut Oral gibt es zurzeit noch "ein bis zwei Positionen", die in seinem Kopf offen sind. Die Entscheidung wird nach der freitäglichen Einheit gefällt. "Dann werde ich mich festlegen, damit ich eine ruhige Nacht habe."