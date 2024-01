Orakel Eberhard sagt Handballern nur Remis voraus

Das tierische Orakel Eberhard hat Deutschlands Handballern nur ein Remis zum Hauptrundenauftakt gegen Island vorausgesagt. Das Schwäbisch-Hällische Schwein aus dem Kölner Zoo entschied sich nach kurzem Zögern für den mittleren der drei Futternäpfe.

Ein Unentschieden an diesem Donnerstagabend (20.30 Uhr/ZDF und Dyn) wäre für die DHB-Auswahl ein Rückschlag im Kampf um das erhoffte Halbfinal-Ticket. Aus der Sechser-Gruppe qualifizieren sich nur die zwei Gruppenbesten für die Vorschlussrunde. Rang 3 würde immerhin noch ein Platzierungsspiel am Freitag einbringen.

Im verschneiten Clemenshof des Kölner Zoos lief Eberhard zunächst zielstrebig auf den Ball für das Unentschieden zu, ging nach kurzem Schnuppern dann zum Ball von Island - doch diesen ließ der Eber wortwörtlich am Ende links liegen. Eberhard ging zurück zum Remis und fraß. Erst kurz danach ging er auch in Richtung Ball von Deutschland und hielt sich dann länger auf.

Ein Unentschieden in der regulären Spielzeit mit anschließendem Sieg von Deutschland in der Verlängerung? In der Hauptrunde ist dies keine Option. Möglicherweise aber hat das Schwein auch einfach ein sehr enges Match prognostiziert, in dem das Team von Alfred Gislason dann sprichwörtlich in letzter Sekunde noch den Siegtreffer erzielen wird.

Auch die weiteren deutschen Hauptrunden-Spiele gegen Österreich, Ungarn und Kroatien wird Eberhard vorhersagen. Das Schwein muss sich stets zwischen drei Futterbällen entscheiden, die die möglichen Spielausgänge Sieg, Remis oder Niederlage repräsentieren. Eberhard ist drei Jahre alt, bringt rund 300 Kilogramm auf die Waage und lebt nach Angaben des Zoos mit der Sau Uschi zusammen.

Das wohl bekannteste tierische Orakel bei sportlichen Großveranstaltungen ist ein Krake namens Paul aus dem Großaquarium Sea Life Centre in Oberhausen. Paul kam bei der Fußball-EM 2008 und der Fußball-WM 2010 zum Einsatz. Bei der Weltmeisterschaft in Südafrika sagte er den Ausgang aller Spiele mit deutscher Beteiligung sowie des Endspiels zwischen Spanien und den Niederlanden richtig voraus und wurde dadurch weltberühmt.

dpa

Zu spät entdeckte Eberhard den Deutschland-Ball. chs