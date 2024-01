Orakel Eberhard prognostiziert Sieg für Deutschland

Die Handball-EM in der Lanxess-Arena zu Köln geht in die finale Phase. Am heutigen Freitag, den 26.01.2024, finden die Halbfinalspiele statt, in denen unter anderem Deutschland auf Dänemark trifft. Vor Anwurf hat das Kölner Orakel, Eber Eberhard, im Kölner Zoo wieder den Spielausgang vorhergesagt. Der heutige Call: Sieg für Deutschland.

