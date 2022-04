Option nicht gezogen: "Bald-Meistertrainer" Benjamin Eta verlässt Bremer SV

Die Wege des Bremer SV und seines Trainers Benjamin Eta werden sich zu Saisonende trennen. Der Erfolgscoach ließ eine Verlängerungsoption in seinem Vertrag verstreichen.

Die Erfolgsgeschichte von Benjamin Eta und dem Bremer SV neigt sich dem Ende entgegen. Der Trainer wird seinen Vertrag am Panzenberg nicht verlängern. Eine entsprechende Klausel in seinem Vertrag ließ der 41-Jährige verstreichen.

Zwar peilen die Bremer die Regionalliga an, ob der Aufstieg tatsächlich diese Spielzeit gelingt, steht aber noch in den Sternen. "Ich wäre sehr gerne beim Bremer SV geblieben", leitet Eta die Begründung für seinen Abschied auf der Vereinshomepage ein. "Nach vielen Überlegungen bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass ich als Trainer kein weiteres Jahr in der Bremen-Liga aktiv sein möchte." Eta will ein höherklassiges Team übernehmen, ein Verein ist noch nicht bekannt.

Wir haben viel erreicht und uns stetig weiterentwickelt. Benjamin Eta

"Leider kann der Verein nicht auf den Abschluss der Relegation warten", weshalb eine Verlängerung letztlich keine Option für den ehemaligen Verteidiger war. "Wir haben in zwei Jahren nur ein Pflichtspiel verloren und das gegen Bayern München. Wir haben viel erreicht und uns stetig weiterentwickelt, ich wünsche der Mannschaft, den Fans und dem Verein, dass der Weg erfolgreich weitergeht", so Eta.

BSV-Manager Ralf Voigt äußert sich nach zwei erfolgreichen Jahren freilich enttäuscht über den Abgang des Erfolgstrainers. Jetzt stehe für den Bremer SV die Planungssicherheit an erster Stelle und "so schnell wie möglich einen neuen Trainer für die neue Saison präsentieren zu können, egal für welche Liga". Denn eine Relegationsrunde könne auch verloren gehen, so Voigt, der aus "leidvoller Erfahrung" spricht. "Jetzt aber werden wir mit Benjamin und voller Konzentration in die letzten Spiele gehen und hoffentlich die drei großen Ziele Meisterschaft, Pokal und Relegation erfolgreich bestreiten."

Ein Ziel kann Voigt vielleicht noch in dieser Woche abhaken. Gewinnt die Eta-Elf nämlich am Sonntag beim ESC Geestemünde (Anstoß 11 Uhr), ist die Meisterschaft drei Spieltage vor dem Ende in trockenen Tüchern.