Option im Zentrum: Freiburg holt Günnewig aus Meppen

Vierter Neuzugang für den SC Freiburg in der Frauen-Bundesliga. Noreen Günnewig kommt mit Erstliga-Erfahrung aus dem Emsland.

Der SC Freiburg gab am Dienstag die Verpflichtung von Noreen Günnewig bekannt. Die 23-jährige Mittelfeldspielerin wechselt aus der 2. Bundesliga vom SV Meppen in den Breisgau. Sie ist die vierte Neue beim badischen Bundesligisten und bringt die Erfahrung von 22 Erstliga-Einsätzen mit, die sie vor dem Abstieg des SVM sammeln konnte. In der vergangenen Spielzeit bestritt Günnewig 26 Partien im Unterhaus und legte dabei drei Tore auf.

"Mehr Variabilität im Mittelfeld"

Günnewig soll dem SC "ab sofort mehr Variabilität im Mittelfeld verschaffen", wie der Klub in seiner offiziellen Verlautbarung schreibt. "Mit Noreen verstärken wir uns nochmal im defensiven Mittelfeld", erklärte Bereichsleiterin Birgit Bauer-Schick die Personalie. Günnewig habe "in der zweiten Liga gezeigt, dass sie eine gute Rolle spielen kann und hat auch schon Bundesliga-Luft schnuppern dürfen". Der SC gewinne mit ihr "eine weitere Option in unserem Zentrum hinzu. Ich bin mir sicher, dass sie sich schnell ins Team einfinden und den Konkurrenzkampf positiv bereichern kann", so Bauer-Schick weiter.

"Neue Herausforderung gesucht"

Die Spielerin gibt an, dass sie "eine neue Herausforderung gesucht" habe und sieht den SC als einen "sehr etablierten Klub in der Bundesliga" an. Die 23-Jährige erhält beim SC die Rückennummer 22. Über Vertragsinhalte wurde Stillschweigen vereinbart.

Vor Günnewig waren Julia Stierli (Abwehr, FC Zürich), Nicole Ojukwu (Mittelfeld, First Vienna FC) und Nia Szenk (Mittelfeld, Rückkehr nach Leihe zum FC Basel) für die neue Saison zum SC gestoßen.