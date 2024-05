Option greift: Steinmetz' Vertrag in Homburg wird verlängert

Tim Steinmetz wird auch in der kommenden Saison das Trikot des FC 08 Homburg tragen. Durch eine Option im Vertrag des 24-Jährigen hat sich dieser automatisch verlängert. "Ich freue mich, dass Tim weiterhin Teil unseres Teams bleibt. Er ist sehr bodenständig, pflichtbewusst und zuverlässig. Dazu bringt er sehr konstant seine Leistung", so Cheftrainer Danny Schwarz. Das spiegelt sich auch in den Einsatzzeiten des Abwehrspielers wider, der in 33 Liga- und drei DFB-Pokal-Spielen zum Einsatz kam.