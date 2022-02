Option greift: Hennings bleibt ein weiteres Jahr bei der Fortuna

Der Vertrag von Rouwen Hennings hat sich automatisch verlängert. Somit bleibt der 34-Jährige ein weiteres Jahr bei Fortuna Düsseldorf

Am Wochenende kam Hennings in dieser Saison zu seinem 22. Einsatz, beim 2:1 gegen Schalke erzielte der Angreifer sein 10. Saisontor. Dadurch hat sich sein im Sommer auslaufender Vertrag automatisch um ein weiteres Jahr verlängert. "Rouwen ist ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Teams. Er hat in den vergangenen Jahren sowohl in der Bundesliga als auch in der 2. Liga bewiesen, dass er ein Torgarant ist. Er ist daher absolut zurecht eine Identifikationsfigur und Publikumsliebling", zeigt sich Sportvorstand Klaus Allofs sehr glücklich über die gegriffene Vertragsklausel.

Hennings kam 2017 per Leihe vom FC Burnley nach Düsseldorf und wurde 2017 fest verpflichtet. Seitdem lief der gebürtige Bad Oldesloer 192 Mal für die Fortuna auf und erzielte 74 Tore bei 23 Assists.

"Ich freue mich sehr darüber, dass sich mein Vertrag verlängert hat, und ich ein weiteres Jahr bei der Fortuna bleibe. Ich bin stolz darauf, ein Teil dieses Traditionsvereins zu sein, und habe noch sehr viel Energie in mir, die ich gerne weiterhin für die Fortuna auf den Platz bringen möchte", wird Hennings in einer Vereinsmitteilung zitiert.