Option gezogen: Könnecke spielt noch ein Jahr in Zwickau

Der FSV Zwickau setzt weiter auf die Dienste von Mike Könnecke. Per Option wurde der Vertrag des 33-jährigen Mittelfeldspielers um ein Jahr bis Sommer 2023 verlängert.

Bleibt ein weiteres Jahr in Zwickau: Mike Könnecke. imago images/Picture Point

Mike Könnecke wird 2022/23 in seine siebte Spielzeit bei den Schwänen gehen. "Mike hat in dieser Saison konstant gute Leistungen gezeigt und daher freuen wir uns, dass er unserer Mannschaft auch für die kommende Saison erhalten bleibt", so FSV-Sportdirektor Toni Wachsmuth, der damit die erste Personalentscheidung für die neue Saison dingfest gemacht hat.

Seit seinem Wechsel im Sommer 2016 vom FC Erzgebirge Aue absolvierte der gebürtige Wolfsburger Könnecke bislang 171 Pflichtspiele für Zwickau, markierte sieben Tore und war an weiteren 13 Treffern direkt beteiligt.

Das nächste Spiel steht am Sonntag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) beim TSV Havelse an.