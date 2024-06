Option für das Offensivspiel: Fabisch wechselt vom FCM nach Aue

Der FC Erzgebirge Aue hat am Mittwoch seinen sechsten Sommer-Neuzugang vorgestellt. Vom 1. FC Magdeburg kommt Jonah Fabisch ins Lößnitztal.

Der FC Erzgebirge hat mit Fabisch einen weiteren Akteur für die Offensive verpflichtet. Der 22-Jährige ist vielseitig einsetzbar, wurde beim Hamburger SV ausgebildet und wechselt vom 1. FC Magdeburg für vorerst zwei Jahre in den Schacht.

"Wir wollten Jonah Fabisch bereits im vergangenen Sommer zu uns holen, nun gelingt dieser Transfer mit Verzögerung", erklärte Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich den Transfer. Heidrich habe den Kontakt zum gebürtigen Kenianer seither aufrecht erhalten. Der technisch versierte Offensivspieler kann im Mittelfeld verschiedene Positionen bekleiden und soll mit seiner Dynamik zusätzliche Optionen ins Spiel des FCE einbringen.

Zehn Tore für die FCM-Zweite

Der Auer Neuzugang hat seit seinem zehnten Lebensjahr das komplette Nachwuchsleistungszentrum des Hamburger SV durchlaufen, gehörte 2023/24 zum Zweitliga-Kader des 1. FC Magdeburg und erzielte in 19 Oberliga-Spielen der FCM-Reserve zehn Tore.

Nun schlägt er erstmals in der 3. Liga auf und ist nach Pascal Fallmann (Abwehr, SC Freiburg II), Maxim Burkhardt (Abwehr, Eintracht Trier), Can Özkan (Abwehr, Arminia Bielefeld), Mika Clausen (Mittelfeld, FC St. Pauli II) und Ricky Bornschein (Sturm, SpVgg Greuther Fürth II) der sechste Neue im Kader von Trainer Pavel Dotchev.

Der FCE startet an diesem Mittwoch in die Sommervorbereitung und bestreitet zwischen dem 7. und 12. Juli ein Trainingslager in Bad Blankenburg. Highlight vor dem Punktspielstart: das Testspiel am 17. Juli (18 Uhr) gegen Borussia Dortmund.