Option ermöglicht Bellahcene-Verbleib in Kiel - Dahmke verlängert

Schon vor dem Heimspiel gegen die TSV Hannover-Burgdorf hat der THW Kiel für zwei emotionale Highlights gesorgt: Die Verträge von Keeper Samir Bellahcene und Urgestein Rune Dahmke wurden verlängert.

Sie haben in Kiel verlängert: Keeper Samir Bellahcene (li.) und Urgestein Rune Dahmke. imago images (2)

Im Fall von Samir Bellahcene bedeutet das, dass der 28-jährige Franzose auch über das Saisonende hinaus das Tor des deutschen Rekordmeisters hüten wird. Eine vertragliche Option, die die "Zebras" mit Bellahcenes bisherigem Klub US Dunkerque HBGL vereinbart hatten, macht es möglich. Das neue Arbeitspapier läuft bis zum 30. Juni 2025.

"Samir bildet mit Tomas Mrkva ein starkes, zuverlässiges Torwartteam", begründete THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi die Entscheidung und schob hinterher: "Das hatten wir uns bei seiner Verpflichtung erhofft, weshalb wir uns auch die Option für ein längeres Engagement offengelassen hatten. Samir kam kurzfristig im September zu uns, hat aber trotz dieser schwierigen Voraussetzungen sofort Leistung gebracht."

Energie und Emotionen von Bellahcene, die ihn bei den Fans schnell beliebt machten, seien ein "wichtiger Faktor innerhalb unserer Mannschaft", so Szilagyi. Der wegen des langfristigen Ausfalls von Vincent Gerard, dessen bevorstehendes Karriereende am Mittwoch bekannt wurde, geholte Bellahcene bedankte sich dafür, "wie mich alle beim THW Kiel und auch die Fans aufgenommen haben".

THW-Trainer Filip Jicha findet "es schön, dass Samir bleibt. Er und die stärkste Liga der Welt passen gut zusammen. Samir hat gezeigt, dass er uns direkt eine große Hilfe sein kann - auf dem Feld, aber auch außerhalb mit seiner positiven Art. Er ist ein Typ, bei dem man gar nicht anders kann, als ihn zu mögen."

"Rune ist Identifikation pur"

Doch nicht nur der neue Vertrag von Bellahcene wurde am Mittwochabend vor dem Anpfiff des Liga-Heimspiels gegen die TSV Hannover-Burgdorf kommuniziert. Denn auch Nationalspieler Rune Dahmke bleibt "seinem" Verein noch länger erhalten. Der THW gab bekannt, dass das Arbeitspapier Dahmkes vorzeitig um zwei weitere Jahre bis zum 30. Juni 2026 verlängert wurde.

Dahmke wurde am 10. April 1993 in Kiel geboren. Vom SV Mönkeberg wechselte er bereits 2008 im Alter von 15 Jahren zum THW, bei dem er alle Nachwuchs-Leistungsmannschaften durchlief. Am 1. Juli 2014 unterschrieb der gelernte Immobilienkaufmann schließlich seinen ersten Profi-Vertrag beim Rekordmeister - und blieb bis heute.

Mit den "Zebras" gewann der Linksaußen seitdem alle wichtigen Titel im Vereinshandball: 2020 die Champions League, 2019 den EHF-Cup, viermal die deutsche Meisterschaft, dreimal den DHB-Pokal sowie sechsmal den Super Cup.

"Rune ist Identifikation pur: Mit dem THW Kiel, mit der Stadt, mit seinen Teamkollegen, mit unseren Fans", so Szilagyi: "Er ist zudem ein Leistungsträger in unserer Mannschaft, kann seine Mitspieler mitreißen. Diese Kombination hat uns die Entscheidung leicht gemacht."

Es ist etwas Besonderes, dass Rune seine Reise mit mir als Kapitän begonnen hat und jetzt mit mir als Trainer fortsetzt. Filip Jicha

Auch Dahmke musste nicht lange überlegen, ob er seine Zeit im hohen Norden fortsetzen soll. "Mehr als der THW Kiel geht nicht", sagt der Kandidat auf den deutschen Kader bei der Heim-EM im Januar: "Kiel ist meine Heimat, der Verein mit allem Drum und Dran mein Zuhause. Hier bin ich groß geworden, hier bin ich als Handballer mit den Aufgaben gewachsen. Ich freue mich darauf, weiter Teil unserer überragenden Mannschaft im besten Klub der Welt sein zu können."

Für Coach Jicha sei es "etwas Besonderes, dass Rune seine Reise mit mir als Kapitän begonnen hat und jetzt mit mir als Trainer fortsetzt".