Option Berisha? Laut Maaßen ist der Stürmer "definitiv weiter"

Nach der x-ten Frage zum Pokal-Aus bei Drittliga-Aufsteiger SpVgg Unterhaching reagierte Enrico Maaßen am Freitagmittag leicht genervt. Augsburgs Trainer möchte diese Blamage abhaken. Dafür benötigt seine Mannschaft am Samstagnachmittag gegen Borussia Mönchengladbach eine überzeugende Leistung und das passende Ergebnis.

Zum Bundesligastart gibt es für den FC Augsburg ein schnelles Wiedersehen mit der Borussia (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker), ging die vergangene Saison doch mit einem 0:2 in Mönchengladbach zu Ende. Allerdings: In der heimischen WWK-Arena sind die jüngsten Erinnerungen positiv, die vergangenen drei Heimspiele gewann der FCA gegen diesen Gegner und weist aktuell gegen keinen anderen Verein eine längere Siegesserie im eigenen Stadion auf.

"Wir müssen eine Reaktion zeigen und brauchen ein anderes Gesicht", forderte Maaßen nach dem 0:2 in Unterhaching. Verzichten muss er dabei auf Irvin Cardona (Rückenprobleme) und wohl auch den erkrankten Arne Maier. Dazu fehlen die gesperrten Patric Pfeiffer und Robert Gumny. Den ein oder anderen Wechsel in seiner Startelf gegenüber Unterhaching kündigte der Coach an. Dabei bietet sich vor allem Felix Uduokhai in der Innenverteidigung an, der im Pokal wegen eines möglichen Wechsels nicht berücksichtigt worden war, nach seiner überraschenden Vertragsverlängerung bis 2025 nun aber wieder eine wertvolle Option ist.

Auch der kämpferisch stets zuverlässige Elvis Rexhbecaj könnte im Mittelfeld zum Zug kommen. Und dann wäre noch Mergim Berisha eine Alternative, dessen geplanter Abschied noch immer nicht vollzogen ist. Beim Pokal-Aus kam der Nationalstürmer zu einem Kurzeinsatz, nun sieht ihn Maaßen "definitiv weiter". Auch für die Startelf?

Das Pokal-Aus in Unterhaching ist abgehakt

Unterhaching habe er, so Maaßen, mit seiner Mannschaft besprochen, analysiert, aufgearbeitet und nun abgehakt. "Es bringt nichts mehr, ist vorbei, wir schauen nach vorne. Rückschläge sind auch Teil einer Entwicklung." Von seinem Team möchte er gegen Mönchengladbach vor ausverkauftem Haus und bei vermutlich brütender Hitze die "Basics" sehen: Lauf- und Zweikampfbereitschaft bzw. stärke. Kompaktheit sei der Schlüssel zum Erfolg. Im Spiel mit Ball habe es zudem zweifelsfrei Fortschritte gemacht, was in einem Pflichtspiel noch zu beweisen wäre.

Vergangene Saison übrigens erzielte der FCA nur 16 Tore daheim, Vereinsnegativrekord. Gegen Gladbach gewann er dennoch mit 1:0, Torschütze Berisha. Allerdings: An einem ersten Spieltag siegte Augsburg in zwölf Jahren Bundesliga noch nie daheim, vor einem Jahr setzte es ein 0:4 gegen den SC Freiburg.