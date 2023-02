"Optimistische" Popp legt den Finger in die Wunde

Am Dienstagabend absolvierte Alexandra Popp (31) ihr 125. Länderspiel für die deutsche Nationalelf. Die Kapitänin und Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg fanden einige Kritikpunkte nach dem 0:0 gegen Schweden, zeigten sich aber gelassen.

Das Urteil fiel knapp, aber deutlich aus. "Wir haben nicht gut umgeschaltet. Wir wollten das Zentrum schließen, waren dort aber brutal offen", sagte Alexandra Popp nach dem torlosen Remis zum Jahresauftakt gegen Schweden. Während sich die Skandinavierinnen eine Vielzahl an Chancen herausgespielt hatten, blieb das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg harmlos. Immer wieder verfingen sich die Deutschen im dichten Pressing-Netz ihrer Gegenspielerinnen. "Da ist noch Luft nach oben", fasste es Popp zusammen.

Ohne die erkrankte Lena Oberdorf hatten im Mittelfeld Sjoeke Nüsken und Sara Däbritz hinter Lina Magull gespielt. Eine Konstellation, der die Kampfkraft und Körperlichkeit abging. "Zu statisch" fand Voss-Tecklenburg das. Sie hatte genau registriert, dass es an Physis mangelte. Ein Defizit, das man sich auf internationalem Top-Niveau nicht leisten darf. Das jedenfalls legten die Schwedinnen offen.

Frohms ist schon in WM-Form

Und so musste mehrere Male die bärenstarke Torhüterin Merle Frohms retten. Immerhin das ein Lichtblick: Die Schlussfrau ist ein Klasse-Rückhalt. "Merle hat uns im Spiel gehalten", lobte Voss-Tecklenburg.

Etwas Schwung brachten vor knapp mehr als 20.000 Fans in der Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena die Einwechselspielerinnen Lena Lattwein, Lea Schüller und Jule Brand. "Besser gemacht", habe es ihr Team nach dem Seitenwechsel fand die Bundestrainerin, gab aber auch zu: "Heute ist es in manchen Sequenzen spielerisch nicht gut gelaufen."

Ein Experiment unter Zeitdruck

Dazu trug auch eine Systemumstellung bei, nach der die Schwedinnen nochmal vier dicke Torchancen rausspielen konnten. Deutschland agierte nach der 70. Minute mit einer Dreierkette. Eine Formation, die in Deutschland im Frauen-Fußball bislang gar nicht vorkommt und dementsprechend komplett ungewohnt für die Spielerinnen ist.

Die Bundestrainerin erhofft sich davon mehr Flexibilität und mehr Offensiv-Wucht in brenzligen Spielsituationen. In Duisburg warf das aber erstmal mehr Fragen auf, als es Probleme löste. Und so viel Zeit für Experimente ist ja gar nicht mehr: Bis zum WM-Start in Australien und Neuseeland in fünf Monaten stehen nur noch maximal eine Handvoll Testspiele auf dem Plan.

Dezent optimistisch

"Wir dürfen das Spiel heute aber nicht überbewerten", betonte Voss-Tecklenburg und da stimmte ihr Kapitänin Popp voll und ganz zu. "Wir dürfen nicht erwarten, dass sofort alles hervorragend klappt", betonte die Wolfsburgerin. Zwar habe der Mut gefehlt, nach vorne zu spielen. "Aber ich bin sehr optimistisch, dass das noch funktioniert."