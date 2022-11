Optimismus trotz Roter Laterne: SVS hofft auf das Lazarett

Elf Jahre ist der SV Sandhausen nun schon am Stück im deutschen Unterhaus. Erstmals überwintert er dabei auf dem letzten Platz. Die Verantwortlichen bleiben dennoch ruhig.

Seit dem Zweitligaaufstieg in der Saison 2011/12 geht es für den SV Sandhausen Jahr für Jahr nur um eines: den Klassenerhalt. Noch nie erreichten die Kurpfälzer am Ende der Saison einen einstelligen Tabellenplatz, gleich mehrfach schrammte man haarscharf am Abstieg vorbei, die letzten beiden Saisons endeten auf Platz 15 (20/21) und 14 (21/22).

Da verwundert es fast schon, dass die Sandhäuser erst in dieser Spielzeit für ein Novum sorgen: Erstmals überwintern sie mit der Roten Laterne in der Hand, durch Bielefelds 3:1-Sieg zum Abschluss der Hinrunde drückte die Arminia den SVS auf den letzten Platz, 16 Punkte aus 17 Spielen reichen nicht für mehr.

Dennoch bleiben die Verantwortlichen ruhig, die Situation Abstiegskampf ist wahrlich kein Neuland mehr. Während Rostock, Fürth, Nürnberg und Bielefeld bereits allesamt den Trainer einmal ausgetauscht haben, sitzt Alois Schwartz bei den Sandhäusern noch fest im Stuhl.

Gegen den Jahn fehlen sechs Stammspieler - "Wir haben die Qualität"

Gründe für die Misere haben die Verantwortlichen andernorts ausgemacht: Ungewöhnlich hoch war die Zahl der Verletzten in der zurückliegenden ersten Serie. In Regensburg (1:2) musste Schwartz beispielsweise zehn Profis ersetzen, davon sechs Stammspieler. In der Rückrunde sollen Erik Zenga, Chima Okoroji, Dennis Diekmeier und Patrick Drewes, alle Leistungsträger, wieder zur Verfügung stehen.

Die Hoffnung liegt also auf dem Lazarett, auch über Winter-Neuzugänge wird nachgedacht. Der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca ist sicher aber schon jetzt sicher: "Wir haben die Qualität."

Zumal das rettende Ufer leicht zu erreichen scheint: Gerade einmal ein Punkt ist der FC St. Pauli auf Platz 15 entfernt, von einem einstelligen Tabellenplatz ist der SVS gerade einmal fünf Zähler entfernt. Die Hälfte der engen 2. Bundesliga befindet sich im Abstiegskampf. Sandhausen startet am 2. Januar in die Vorbereitung auf die Rückrunde, an deren Ende wieder einmal der Klassenerhalt stehen soll.