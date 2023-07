Optimismus dank Kontinuität: Horsch trainiert weiter die Werder-Frauen

Frauen-Bundesligist Werder Bremen hat den Vertrag mit seinem Trainer am Montag verlängert.

Weiter an der Weser Chefcoach der Frauen: Thomas Horsch. picture alliance / foto2press

Thomas Horsch bleibt Cheftrainer der Werder-Frauen. Wie die Norddeutschen am Montag meldeten, hat der 54-Jährige, der seit Frühjahr 2021 im Amt ist, seinen Vertrag verlängert. Dies bestätigte Birte Brüggemann, Abteilungsleiterin Frauen- und Mädchenfußball beim SVW.

"Ich freue mich sehr, dass wir auf sportlicher Führungsebene weiterhin auf das Duo um Abteilungsleiterin Birte Brüggemann und Thomas Horsch als Trainer unserer Frauen-Bundesligamannschaft bauen können", wird Frank Baumann als zuständiger Geschäftsführer für den Frauen- und Mädchenfußball bei Werder zitiert. Durch die "anhaltende Kontinuität auf diesen Positionen" blicke der Ex-Nationalspieler "optimistisch auf die kommende Spielzeit".

Brüggemann ergänzte: "Schön, dass Thomas seinen auslaufenden Vertrag verlängert hat und wir den gemeinsamen Weg der Etablierung in der Frauen-Bundesliga weiter zusammengehen können."

Drei Klassenerhalte in Serie unter Horsch

Horsch selbst sprach von "wahnsinnigem Spaß, mit dieser Mannschaft zu arbeiten". Verein wie Team befänden sich auf einem "guten Weg" und würden sich "stetig auf unterschiedlichsten Ebenen" verbessern.

In der abgelaufenen Saison hatte Werder in der Bundesliga den achten Platz ergattert und zum dritten Mal in Serie unter Horsch die Liga gehalten.