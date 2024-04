Optimismus, aber kein Übermut: Wie Bayer auf die Meisterschaft blickt

Bei Bayer sind sie optimistisch, den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte zu holen. Doch übermütig wird die Werkself offenbar nicht - und stellt sich auf ein womöglich unangenehmes Auswärtsspiel ein.

Nein, eine solche Erfolgsserie von 40 ungeschlagenen Spielen in Folge, die habe er in seiner Karriere auch noch nie erlebt, sagt Xabi Alonso an diesem Freitag. Nicht in der Jugend, nicht als Profi und selbstverständlich nicht während seiner noch jungen Trainerkarriere. Dieser Lauf der Werkself ist schließlich ganz besonders. Und so scheint es angesichts der bemerkenswerten und historischen Konstanz schier ausgeschlossen, dass Bayer Leverkusen seinen üppigen 13-Punkte-Vorsprung in den verbleibenden sieben Bundesliga-Spielen noch vergeben wird.

Die Meisterschale "wollen wir gewinnen", sagt Xabi Alonso dementsprechend. Und Defensivkraft Josip Stanisic erklärte schon unter der Woche, es müsse jetzt "sehr viel falschlaufen, damit wir am Ende nicht Meister werden". Nach wie vor gilt allerdings jene Losung, die der Trainer formuliert: "Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist." Optimistisch sind sie also, aber keinesfalls übermütig - sonderlich kernige Titelaussagen sind aus Leverkusen daher weiterhin nicht zu erwarten.

Xabi Alonso erinnert an das Drama von Unterhaching

Bayer bleibt sich treu. Und dass Leverkusens Anhänger bisher ebenfalls nicht in überschwänglichen Meisterjubel verfallen, hat für Xabi Alonso einen einfachen Grund: "Die Fans erinnern sich an Unterhaching." An den letzten Spieltag im Jahr 2000, als die Werkself mit 0:2 bei der SpVgg Unterhaching verlor - und den Gewinn der Meisterschaft trotz dreier Zähler Vorsprung doch noch verspielte. Nun sind diese beiden Spielzeiten und Ausgangslagen freilich nicht miteinander vergleichbar. Die Botschaft ist allerdings klar: Im Fußball ist vieles möglich. Und ein kleines Wegstück muss Bayer noch bewältigen.

Drei Siege sind nötig, um definitiv nicht mehr von Rang 1 verdrängt werden zu können. Und bei Union an diesem Samstag könnte es zur nächsten Geduldsprobe kommen - wie so häufig in den vergangenen Wochen. Dass die Berliner, die ligaweit den zweitniedrigsten Ballbesitzwert (43 Prozent) haben, in den offenen, riskanten Schlagabtausch mit Bayer (63 Prozent Ballbesitz) treten, ist schließlich nicht sonderlich wahrscheinlich. Vielmehr dürfte wieder ein tiefer Fünferriegel, ein volles Zentrum und ein auf Umschaltaktionen wartender Gegner warten, der mit Benedict Hollerbach, Yorbe Vertessen oder auch Brenden Aaronson über mehrere Tempomacher verfügt.

Xabi Alonso warnt vor Union

"Sie sind physisch gut, sind gut am Ball und im Konter, sie spielen sehr aggressiv und schlagen viele Flanken in einem Stadion, in dem eine gute Stimmung herrscht", warnt Xabi Alonso, den das aktuelle Team laut eigener Aussage an die Union-Mannschaft der erfolgreichen Vorsaison erinnert. Er betont: "Wir müssen bereit sein, nicht das schönste Spiel zu haben." So schön wie am Mittwoch, als Zweitligist Düsseldorf sehr mutig ins Pokal-Halbfinale (4:0) zog und immer wieder große Räume bot, so schön dürfte es jedenfalls nicht werden.

"Man muss den Gegner ins Laufen bringen, zwischendurch immer wieder mit Flanken arbeiten, um den Gegner dazu zu bringen, die hohen Bälle wegverteidigen zu müssen. Außerdem kommt es auf die Einzelaktionen und das Kombinationsspiel an - man braucht also schon sehr, sehr viel und am besten ein frühes Tor." Mit diesen Worten umriss der Ex-Unioner Robert Andrich unlängst ganz generell die nötige Herangehensweise gegen einen tief verteidigenden Kontrahenten. Bislang fand die Werkself immer irgendein brauchbares Mittel. Notfalls kurz vor Schluss. Bei Union wird sie sich erneut auf die Suche machen.