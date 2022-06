"Optimale Lösung": Neidhart soll Mannheim in die 2. Liga führen

Waldhof Mannheim hat einen neuen Cheftrainer: Christian Neidhart steht künftig an der Seitenlinie der ambitionierten Kurpfälzer.

In der kommenden Saison peilt Waldhof Mannheim die Zweitliga-Rückkehr an. Was dazu bislang fehlte: der passende Cheftrainer, der die Nachfolge des einvernehmlich gegangenen Patrick Glöckner antritt. Der ist nun mit Neidhart gefunden. Der langjährige Coach des SV Meppen startet am 15. Juni in die Sommervorbereitung mit seinem neuen Klub.

"Nach intensiven Gesprächen mit verschiedenen Kandidaten in den vergangenen Wochen sind wir zum Entschluss gekommen, dass wir mit Christian Neidhart die optimale Lösung für die vakante Trainerposition gefunden haben", sagt Sport-Geschäftsführer Tim Schork über den künftigen Coach, der zuletzt bei Regionalligist Essen tätig war, den Klub zwei Spieltage vor Schluss aber überraschend verlassen musste. "Sowohl in Meppen als auch zuletzt in Essen hat Christian nachhaltig erfolgreich gearbeitet. In seiner Trainerkarriere hat er sich alles hart erarbeitet. Er kennt die 3. Liga, ebenso wie die Wucht in einem Traditionsverein und kann eine Mannschaft kontinuierlich weiterentwickeln", so Schork weiter.

Die Voraussetzungen sind hier gegeben, um die nächsten Schritte mit dem Verein zu gehen. Wir haben ambitionierte Ziele. Christian Neidhart

Neidhart, der zu seiner aktiven Zeit unter anderem für Braunschweig und Osnabrück in der 2. Liga stürmte, begann seine Trainerlaufbahn in Wilhelmshaven. 2013 übernahm er den damaligen Viertligisten Meppen, den er 2016 durch zwei Entscheidungsspiele gegen seinen künftigen Klub Mannheim in die 3. Liga führte und dort etablierte. Nach seinem Abschied 2021 hielt er Rot-Weiss Essen lange auf Aufstiegskurs. Der Revierklub bestätigte am Donnerstag indes die formale Vertragsauflösung, wodurch Neidharts Weg in die Quadratestadt frei ist.

"Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe beim SV Waldhof Mannheim. Die Voraussetzungen sind hier gegeben, um die nächsten Schritte mit dem Verein zu gehen. Wir haben ambitionierte Ziele, die wir mit dem Start der Vorbereitung durch Fleiß und harte Arbeit angehen möchten", sagt der 53-Jährige über seine neue Aufgabe. "Besonders freue ich mich, erneut für einen Traditionsverein arbeiten zu können. Die Unterstützung unserer Fans muss die Basis für unseren gemeinsamen Erfolg sein."

Der SV Waldhof hatte den neuen Cheftrainer eigentlich schon früher präsentieren wollen, ließ aber zuletzt auf die Vollzugsmeldung warten. Dazu erklärte Christian Beetz, Aufsichtsratsvorsitzender des Drittligisten: "Es hat sich gelohnt, ein paar Tage länger mit der Trainerentscheidung zu warten, um unseren Wunschkandidaten unter Vertrag zu nehmen."