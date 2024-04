Oppenweiler/Backnang will im Derby "Reaktion zeigen"

Im Kampf um die Qualifikation für die Aufstiegsrunde setzte es für den HC Oppenweiler/Backnang zuletzt gegen die Wölfe Würzburg einen herben Dämpfer. Nach dem 29:42 bei den Franken wollen die derzeit nur drittplatzierten Schwaben eine "Reaktion" zeigen. Die Hürde ist mit dem VfL Pfullingen allerdings vergleichbar hoch - wie Würzburg hat der ehemalige Erstligist 31:15 Zähler, drei weniger als der HCOB. Eine besondere Partie auch für Chefcoach Daniel Brack und drei Spieler.

Die Handballer des HC Oppenweiler/Backnang mussten in den Auswärtsspielen bei den beiden Zweitliga-Absteigern Rückschläge verkraften. In der Partie bei Spitzenreiter HSG Konstanz waren sie, auch wenn die Wende nicht gelang, wenige Minuten vor dem Abpfiff noch auf zwei Tore dran. Bei den Wölfen Würzburg liefen sich allerdings durchweg einem zum Teil deutlichen Rückstand hinterher.

"Das waren bittere Momente, die wir uns so nicht erhofft haben", sagt Trainer Daniel Brack - und denkt dabei auch an den Verlust des zweiten Tabellenplatzes, der fix zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde berechtigt. Natürlich hätten beide Gegner gute Leistungen abgerufen, in Würzburg sprach man nach der Partie vom besten Spiel der Saison. Trotzdem hätten sich die HCOB-Handballer als stärkerer Gegner präsentiert müssen. "Deshalb gilt es für uns jetzt, Moral zu zeigen, es im nächsten Spiel besser zu machen und wieder aufzustehen."

Quartett mit Pfullinger Vergangenheit

Der VfL Pfullingen hat zuletzt neun Spiele in Folge gewonnen, das ist für den Club von Trainer Florian Möck, der im Sommer auf den HCOB-Coach Daniel Brack folgte, im neunten Drittligajahr ein neuer Rekord. Erst kurz vor Ostern riss die stolze Serie, mit einem 28:30 gegen Würzburg.

Nicht nur Daniel Brack, auch Kreisläufer Alexander Schmid, Rechtsaußen Axel Goller und Rückraumspieler Daniel Schliedermann haben eine Vergangenheit beim VfL.

Oppenweiler/Backnang hat in der heimischen Gemeindehalle noch kein Spiel verloren. Trainer Daniel Brack gibt deshalb unumwunden zu, "dass wir froh sind, wieder ein Heimspiel zu haben. Wir brauchen unsere Heimzuschauer und ihre Hilfe."

Rang 3 durchaus bedeutend

Die SG Leutershausen hat mitgeteilt, dass sie nicht am Lizenzierungsverfahren der HBL GmbH für die 2. Bundesliga teilnimmt. Damit kommt der aktuelle Tabellenzweite nicht als Teilnehmer an den Aufstiegsspielen in Frage.

Belegt der Traditionsverein von der Bergstraße am Rundenende Rang zwei, kann der Drittplatzierte nachrücken. Das eröffnet den anderen Teams, auch dem HCOB, neue mathematische Denkmodelle, ändert aber nichts an einem Fakt: Wer im Juni um den Aufstieg spielen will, muss in den kommenden Wochen maximal punkten.

chs, Alexander Hornauer, HCOB

3. Liga Süd

Kommende Spiele

Datum Heim Gast Ergebnis 06.04.2024 HT München Rhein-Neckar Löwen II 19:00h 06.04.2024 TGS Pforzheim HSG Konstanz 19:30h 06.04.2024 HC Oppenweiler/Backnang VfL Pfullingen 20:00h 06.04.2024 TSB Heilbronn-Horkheim TuS Fürstenfeldbruck 20:00h 06.04.2024 VfL Waiblingen SG Pforzheim/Eutingen 20:00h 07.04.2024 HC Erlangen II SV Kornwestheim 15:30h 07.04.2024 HBW Balingen-Weilst. II SG Leutershausen 17:00h