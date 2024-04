Oppenweiler/Backnang wieder auf Kurs Aufstiegsrunde

Nach drei Niederlagen in Folge war der HC Oppenweiler/Backnang trotz der Verzichte einiger Konkurrenten im Kampf um das Ticket in die Aufstiegsrunde der 3. Liga unter Druck geraten - konnte mit einem Sieg beim abstiegsgefährdeten HT München die Wölfe Würzburg im Fernduell aber hinter sich halten.

Nach dem Verzicht der SG Leutershausen und weiterer Vereine auf die Aufstiegsrunde der 3. Liga liefert sich der HC Oppenweiler/Backnang in der Südstaffel ein Rennen mit den Wölfen aus Würzburg um das zweite Ticket in die Spiele um den Zweitliga-Aufstieg - Spitzenreiter HSG Konstanz ist sieben Punkte voraus und so auf Kurs Staffelmeisterschaft im Süden.

Beide Mannschaften hatten so Druck: Denn während der HC Oppenweiler/Backnang im Fernduell vor den Wölfen Würzburg bleiben wollten, stecken die Münchner im Abstiegskampf fest und wussten vor dem Spiel: im Falle einer Niederlage würden es mit großer Wahrscheinlichkeit sechs Punkt Rückstand auf den HBW II werden, weil dieser zuhause gegen Schlusslicht TGS Pforzheim spielte - und sich mit einem 30:25 auch durchsetzen sollte.

Der HC Oppenweiler/Backnang erwischte einen guten Start. Rückraumspieler Timm Buck ging dabei entschlossen voran und sorgte mit zwei Toren für die 2:0-Führung. Axel Goller legte per Konter das 3:0 nach. In den Minuten darauf ließen die Gäste aber einige Torgelegenheiten aus. HCOB-Trainer Daniel Brack befand: "Wir hatten zu Beginn eine gewisse Verunsicherung und hätten uns mit einer besseren Verwertung schon in der Anfangsphase deutlicher absetzen können." So waren es in den ersten 20 Minuten meist zwei oder drei Tore Vorsprung.

Zwischenspurt vor der Pause

Als die Münchner im Anschluss an eine Auszeit drei Tore in Serie erzielten und auf 11:12 verkürzten, trafen sich auch die Handballer aus dem Murrtal zu einer Besprechung an der Seitenlinie. Diese bildete den Auftakt für eine entschlossene Schlussphase in Halbzeit eins. Die Abwehr präsentierte sich aufmerksam, bekam die wenigen HT-Rückraumspieler zunehmend besser in den Griff.

HCOB-Torwart Levin Stasch kassierte in den letzten siebeneinhalb Minuten vor der Pause nur ein Gegentor. Der HCOB traf sechsmal. Zweimal warf Timm Buck aus der Ferne, der ausnutzte, dass die Münchner den Torwart zugunsten eines siebten Feldspielers vom Feld genommen hatten.

Die 18:12-Pausenführung verfehlte ihre Wirkung nicht. Die Münchner steckten kämpferisch zwar nicht zurück, dennoch machte sich mit zunehmender Spielzeit das Gefühl in der Halle breit, dass es auf einen Auswärtssieg laufen würde. Der HCOB agierte nun sicher, kontrollierte das Spielgeschehen und wahrte seinen Vorsprung, indem er regelmäßig Treffer erzielte.

Aus dem Rückraum ging Gefahr von allen Positionen aus, auch über die Außen und den Kreis waren die Gäste erfolgreich. Die Gastgeber wechselten den Torwart, doch es blieb meist bei sieben oder acht Toren Rückstand. In Szene setzte sich dafür der Keeper der HCOB-Handballer: Levin Stasch, aufgrund des krankheitsbedingten Fehlens von Jürgen Müller über 60 Minuten gefordert, sammelte fleißig Paraden. Minutenlang blieb er ohne Gegentor.

Brack zufrieden

Zum Ende wurde es sehr deutlich: der HCOB zog auf 34:21 davon. Dann durfte HT München Ergebniskosmetik betreiben. Aber das war nicht mehr bedeutsam und HCOB-Trainer Daniel Brack bilanzierte, "dass ich froh bin, dass es recht bald souverän geworden ist." Hervorheben wollte er keinen Handballer: "Für mich ist die ganze Mannschaft Spieler des Spiels."

"Es war sehr wichtig, nach drei Spielen mit 0:6 Punkten so deutlich zu gewinnen", betonte Brack. Parallel siegten auch die Wölfe Würzburg in Waiblingen und sind so weiterhin nur einen Punkt hinter dem HCOB. Würzburg ist nächste Woche in München zu Gast, für Oppenweiler/Backnang geht es zu Hause gegen Balingen II.

HT München - HC Oppenweiler/Backnang 25:34 (12:18)

HT München: Constantin Schleßiger, Paula Soliman; Florian Wastl (3), Bastian Pasler (4), Christoph Behm, Valentin Elmer (2), Philipp Steuck (2), Korbinian Lex (1), Ole Kriesmann, Nicolas Gräsl (3), Yannick Engelmann (2), Tobias Fehrenbach, Bastian Axel Kropp (3), Fynn-Bjarne Junior, Quentin Rodriguez (2/2), Vitus Baumgartner (2)



HC Oppenweiler/Backnang: Levin Stasch, Stefan Merzbacher; Daniel Schliedermann (5), Timm Buck (6), Alexander Schmid (1), Markus Dangers (4), Niklas Diebel (1), Tim Dahlhaus (3), Martin Schmiedt (n.e.), Lukasz Orlich (3), Axel Goller (8/4), Florian Frank (3), Philipp Maurer (n.e.), Lukas Rauh, Tobias Gehrke.



Zuschauer: 346

Schiedsrichter: Zeki Kaplan / Benjamin Scheld

Strafminuten: 4 / 6

