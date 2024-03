Oppenweiler/Backnang stürmt zielstrebig zum souveränen Heimsieg

Nächster starker Auftritt des HC Oppenweiler/Backnang: Der Tabellenzweite der 3. Liga Süd besiegte den TuS Fürstenfeldbruck mit 37:31. Kurz nach der Pause war die Begegnung entschieden, der HCOB führte deutlich. Die Mannschaft von Trainer Daniel Brack präsentierte sich fokussiert und zielstrebig, erzielte viele Kontertore und kann sich nun selbstbewusst aufs Auswärtsspiel bei Tabellenführer HSG Konstanz am 23. März vorbereiten.

"Ich habe jetzt schon einige Spiele gegen den HC Oppenweiler/Backnang mitgemacht und muss sagen: die ersten 40 Minuten heute war die beste Mannschaft des HCOB, gegen die ich bisher gespielt habe. Das war ein Irrsinnstempo und eine hohe Intensität. Unser Spiel war nicht gut, aber auch keine Vollkatastrophe, die letzten 20 Minuten versöhnen", resümierte Fürstenfeldbrucks Trainer Martin Wild.

"Mit dem VfL Pfullingen habe ich kein Heimspiel gegen den TuS Fürstenfeldbruck gewonnen, deshalb hatte ich schon Bammel. Auch wenn sie gerade eine negative Serie haben, muss man immer mit ihnen rechnen. Man muss gegen sie immer an die 100 Prozent kommen", so HCOB-Coach Daniel Brack und ergänzte: "Wir hatten eine gute und aggressive Abwehr, dadurch sind wir sehr gut ins Tempo gekommen."

Die HCOB-Bilanz in den Heimspielen gegen die Mannschaft aus Bayern war mit zwei Siegen in neun Spielen ebenfalls nicht gut. Wie in der Vorwoche im Auswärtsspiel bei der SG Pforzheim/Eutingen strahlten die Handballer in den grünen Trikots Selbstbewusstsein und enormen Siegeswillen aus.

Fürstenfeldbruck verliert früh den Anschluss

Die Gastgeber agierten im Angriff torgefährlich und hatten viele Ideen, um die Abwehr der Gäste in Unordnung zu bringen. Die Torgefahr ging von allen Positionen aus, besonders oft kamen die Handballer aus dem Murrtal durch Gegenstoßtreffer zum Erfolg.

"Wir hatten eine gute und aggressive Abwehr, dadurch sind wir sehr gut ins Tempo gekommen", fand Trainer Daniel Brack. Fürstenfeldbruck leistete sich Fehlwürfe und Fehlabgaben, der HCOB schaltete schnell um und kam zu freien Würfen, häufig über Linksaußen Martin Schmiedt.

Beim 4:4 nach fünf Minuten lag der TuS letztmalig gleichauf, dann zogen die Hausherren zielstrebig davon. Juniorennationalspieler Elias Newel setzte sich mehrfach entschlossen durch, Timm Buck hatte gute Aktionen, Lukas Orlich fügte sich im Rückraum nahtlos ein.

Torhüter Jürgen Müller habe das Tor vernagelt, die aggressive Abwehr der Gastgeber habe die Panther zu vielen technischen Fehlern gezwungen. Nach 22 Minuten stand es 16:11, Gästetrainer Martin Wild nahm eine Auszeit. Aber der HCOB überstand in den Minuten vor dem Seitenwechsel auch zwei Unterzahlsituationen fast schadlos, dementsprechend deutlich war die Führung zur Pause - 22:15.

Deutliche Pausenführung

Nach Wiederanpfiff sorgten die Gastgeber in kurzer Zeit vor die vorzeitige Entscheidung. Torwart Jürgen Müller erwies sich als starker Rückhalt seiner Mannschaft und sorgte mit zahlreichen Paraden für Ballgewinne. Er wehrte auch einen Siebenmeter von Felix Kerst ab.

Auf der Gegenseite ging es weiter Schlag auf Schlag. Der Vorsprung der Gastgeber wuchs an, nach 40 Minuten waren es elf Tore Differenz (30:19). "Die zehn Minuten vor und vor allem die zehn Minuten nach der Pause haben mir gar nicht gefallen", kritisiert Wild den Auftritt der Panther in dieser Phase. Da habe man es Oppenweiler viel zu einfach gemacht. "Auch die Körpersprache hat bei uns da nicht gestimmt", sagt Wild.

Ein Pluspunkt war dabei weiter die mannschaftliche Geschlossenheit, in Durchgang zwei erzielten zehn verschiedene Spiele Tore. Die Spannung war raus, anders als beim HCOB-Sieg im Hinspiel, als es lange Spitz auf Knopf stand.

Fürstenfeldbruck beweist Moral

Für die Gäste sprach: sie engagierten sich bis zum Ende um Resultatsverbesserung. Deshalb fiel das Fazit ihres Coach Martin Wild nach Spielende enttäuscht, aber auch gelassen aus: "Unser Spiel war nicht gut, aber auch keine Vollkatastrophe, die letzten 20 Minuten versöhnen."

Beim HCOB nutzte Rückraumspieler Tim Dahlhaus wie in der Vorwoche die Gelegenheit, nach seiner langen Verletzungspause Spielpraxis zu sammeln. Er erzielte die letzten beiden HCOB-Tore zum 37:28, dann schönte Fürstenfeldbruck das Endergebnis mit den letzten drei Treffern der Partie. Souverän genau war es trotzdem: der HCOB kann sich mit gutem Zutrauen ins eigene Können auf die nächsten Schlagerspiele gegen Konstanz, Würzburg und Pfullingen vorbereiten.

HC Oppenweiler/Backnang - TuS Fürstenfeldbruck 37:31 (22:15)

HC Oppenweiler/Backnang: Levin Stasch, Jürgen Müller; Daniel Schliedermann (2), Elias Newel (7), Timm Buck (5), Alexander Schmid (1), Markus Dangers (3), Niklas Diebel (1), Tim Dahlhaus (2), Martin Schmiedt (6), Lukasz Orlich (2), Axel Goller (5/2), Florian Frank (2), Philipp Maurer (1), Lukas Rauh



TuS Fürstenfeldbruck: Michael Luderschmid, Felix Müller (1); Florian Bernhard (2), Philipp Hlawatsch (7), Cedric Riesner, Sebastian Meinzer (4), Felix Kerst (2/1), Han Völker (4), Jonas Link (1), Valentin Schell (1), Lukas Pichler (3), Manuel Riemschneider (4/1), Benedikt Damm (2), Tobias Prestele



Schiedsrichter: Yannik Haas (Dietmannsried) und Sebastian Wilken (Kempten)

Zuschauer: 500

Siebenmeter: 2/2 ; 2/3

Strafminuten: 14/8