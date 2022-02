"Opfer" Gnabry? Was Nagelsmann in Salzburg ändern könnte

Nach der Klatsche in Bochum ist der FC Bayern in Salzburg zu einer Reaktion gefordert. Was macht Trainer Julian Nagelsmann am Mittwoch?

Um am Sonntagnachmittag nicht nochmal enttäuscht zu werden, hatte Julian Nagelsmann vorsichtshalber am Samstag schon damit gerechnet, dass Borussia Dortmund bei Union Berlin gewinnt und den Rückstand zum FC Bayern wieder auf sechs Zähler verkürzt.

Der BVB nahm die Münchner Vorlage aus Bochum erneut an, wie schon am 18. Spieltag beim 3:2 in Frankfurt, als der FCB zuvor den Rückrunden-Auftakt gegen Gladbach verloren hatte.

Wir sollten nicht an Spannung verlieren. Julian Nagelsmann

Joshua Kimmich stellte nach dem Tiefschlag beim Aufsteiger die Mentalitäts-Frage, sagte dabei aber auch sinngemäß, dass die Pleite in Bochum ja glücklicherweise in der Bundesliga passiert wäre. Wo von einem "Titelkampf" seit Wochen eigentlich nicht mehr gesprochen wird. Nagelsmann warnt dennoch: "Wir sollten nicht an Spannung verlieren."

Erste englische Woche für die Bayern im Jahr 2022

Erst recht nicht jetzt, wenn zum ersten Mal in diesem Kalenderjahr wieder eine englische Woche auf den Rekordmeister wartet. Einen Ausrutscher in Salzburg kann sich der FC Bayern nicht erlauben, ansonsten droht Nagelsmanns erstes Jahr, so glanzvoll es auch manchmal daherkommt, ungemütlich zu enden. Ein Scheitern in der Champions League wäre im Achtelfinale nicht zu entschuldigen, bei aller Klasse, die auch Salzburg auf den Rasen bringt.

Welcher Offensivspieler wird Nagelsmanns "Opfer"?

Immerhin einen Gefallen hat die am Samstag spannungslose Mannschaft ihrem Trainer getan: Nagelsmann könnte, anders als in den vergangenen Wochen, am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) guten Gewissens wieder einen seiner fünf Offensivspieler zugunsten der Stabilität "opfern". Robert Lewandowski wird es logischerweise nicht treffen, ebenso wenig Thomas Müller.

Sollte Nagelsmann zurückkehren zum 4-2-3-1, dürfte am ehesten Serge Gnabry für Corentin Tolisso, den zweiten Sechser, rausrücken. Der Nationalspieler hat in der Rückrunde trotz eines Treffers in Berlin und einer Vorlage gegen Leipzig nur selten überzeugt. Kingsley Coman war am Samstag nach Lewandowski immerhin noch der lebhafteste Faktor in einer Offensive, die gegen aggressive Bochumer keine Lösungen fand - obwohl die Räume da waren.

"Vielleicht einmal belaufen": Nagelsmann bittere Erkenntnis

Weil sich beide Innenverteidiger des VfL auf Lewandowski konzentriert hatten, entstand hinter Amel Bella-Kotchap und Maxim Leitsch ein Raum, "den wir vielleicht einmal belaufen haben", wie Nagelsmann konsterniert feststellte, obwohl er vorher angesprochen hatte, "dass Bochum in den Heimspielen sehr hoch verteidigt hat. Da gibt es schon bessere Lösungen, wie man das bespielen kann."

Bleibt es auch in Salzburg bei der Dreierkette, wird Dayot Upamecano wohl wieder auf der Bank Platz nehmen. Der Franzose erwischte am Samstag erneut einen verheerenden Arbeitstag und wird seinem 42,5-Millionen-Euro-Preisschild noch nicht gerecht. "Über Einzelne müssen wir nicht reden", meinte Nagelsmann nach seiner fünften Pflichtspielniederlage als Bayern-Trainer, die Qualitätsfrage in der Abwehr wird aber gestattet sein. Zum wiederholten Male führten stümperhafte Aktionen zu Gegentoren.

Das war einfach ein Gesamtpaket in der ersten Halbzeit, das nicht geht. Julian Nagelsmann

Drei Tore hatte der FCB nie zuvor in der ersten Hälfte gegen einen Aufsteiger kassiert, diesmal waren es gleich vier. "Das war einfach ein beschissenes Spiel", fasste Nagelsmann zusammen und wollte nicht von einem Warnsignal sprechen. "Das war einfach ein Gesamtpaket in der ersten Halbzeit, das nicht geht." Schon gar nicht am Mittwoch.