Operativer Eingriff am Handgelenk: Vorzeitiges Saisonende für Birlehm

Im Saisonendspurt müssen die Rhein-Neckar Löwen ohne Joel Birlehm auskommen. Der Nationaltorhüter unterzieht sich einer Operation am Handgelenk.

Die Rhein-Neckar Löwen müssen in den verbleibenden sechs Bundesligapartien auf Torhüter Joel Birlehm verzichten: Der 26-Jährige unterzog sich einem operativen Eingriff am Handgelenk. Damit stehen dem Tabellenfünften nur noch Mikael Appelgren und David Späth auf der Torwart-Position zur Verfügung.

Birlehm ist mit 181 Paraden in der laufenden Bundesliga-Saison der Löwen-Keeper mit den "meisten Glanztaten". Seine Paraden-Quote liegt bei über 31 Prozent. Vor allem seine Leistung im Pokalfinale gegen den amtierenden Meister Magdeburg bleibt in Erinnerung. Im Endspiel hielt Birlehm im Siebenmeterwerfen den Wurf von Magdeburgs Gisli Kristjansson und krönte sich damit zum Matchwinner.

Am Sonntag kommt es in der Liga zur Neuauflage des Endspiels. Diesmal dann ohne Birlehm, was dem SCM im Meisterrennen mit Kiel sicherlich in die Karten spielt.