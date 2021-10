Operation: Woltemade fehlt Werder bis Jahresende

Werder-Trainer Markus Anfang hat bis Januar 2022 eine Option weniger für den Angriff zur Verfügung: Nick Woltemade hat sich operieren lassen müssen.

Wie die Bremer am Donnerstagmittag auf ihrer Website mitteilten, muss Woltemade bis Jahresende gänzlich passen.



Der 19-jährige Angreifer, der in dieser Zweitliga-Saison erst auf zwei Einsätze als Joker kommt (kein Tor), hat sich in Berlin - und das bereits am Donnerstagmorgen - einer Operation am linken Fuß unterzogen.

Das Ziel: Vorbereitungsstart im Januar

"Bereits seit Ende September hatte Nick Beschwerden, die nicht besser geworden sind. Daher war ein Eingriff leider notwendig", wird Cheftrainer Anfang in der Vereinsmitteilung zitiert. "Er soll sich jetzt in aller Ruhe auf seine Reha konzentrieren. Der Plan sieht vor, dass Nick zum Vorbereitungsstart im Januar wieder dabei ist."

Insgesamt bringt es Woltemade, der bereits 2010 an die Weser gekommen ist und unter dem ehemaligen Trainer Florian Kohfeldt den Sprung zu den Profis gemeistert hat, auf elf Bundesliga-, zwei Zweitliga- und drei DFB-Pokal-Einsätze. Ein Treffer ist ihm noch nicht geglückt.