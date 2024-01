Operation notwendig: Sturm-Profi Jatta fällt auf unbestimmte Zeit aus

Bittere Nachrichten für Vizemeister Sturm Graz. Wie die Steirer vermelden, hat sich Offensivspieler Seedy Jatta im Training während der Frühjahrsvorbereitung einen Riss des Syndesmosebandes im Sprunggelenk zugezogen und muss sich einer Operation unterziehen. Der 20-Jährige fällt auf unbestimmte Zeit aus.

Beim SK Sturm Graz muss man auf unbestimmte Zeit ohne Offensivspieler Seedy Jatta auskommen. Wie die Steirer auf ihrer "Vereinsseite" bekanntgeben, hat der 20-jährige Norweger im Training während der Frühjahrsvorbereitung einen Riss des Syndesmosebandes im Sprunggelenk erlitten und wird sich einer Operation unterziehen müssen. Diese soll noch in dieser Woche in Graz durchgeführt werden, der Youngster wird seinem Klub vorerst fehlen.

Elf Einsätze für Sturm

Sportdirektor Andreas Schicker bedauert den Ausfall des Offensivtalents: "Seedy Jattas Verletzung ist eine extrem bittere Nachricht, vor allem für Seedy selbst, der sich für dieses Frühjahr sehr viel vorgenommen hatte. Er wird in Graz operiert und ist bei unserem Ärzte- und Physioteam in den besten Händen. Wir werden Seedy alle nötige Unterstützung zukommen lassen und sind absolut überzeugt, dass er stark zurückkommen und uns in Zukunft noch sehr viel Freude bereiten wird."

Jatta wechselte erst im vergangenen Sommer aus seiner Heimat Norwegen von Valerenga Oslo in die Hauptstadt der Steiermark und brachte es für die "Blackies" bislang auf elf Pflichtspieleinsätze. In der Bundesliga lief der 20-Jährige, der bereits im Herbst zweimal verletzt ausgefallen war, in sechs Partien auf und steuerte dabei zwei Tore bei. Vor der Winterpause erzielte er beim Duell gegen SCR Altach den Siegestreffer zum 1:0-Heimsieg über die Vorarlberger.