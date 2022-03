Operation nötig: Meppen bangt um Ballmert

Der SV Meppen muss womöglich vorerst auf Markus Ballmert verzichten. Der Defensivmann hat sich gegen den VfL Osnabrück verletzt.

Wie der SVM mitteilte, hat sich Ballmert die Mittelhand gebrochen. Der 28-Jährige wird am Mittwoch operiert, unklar ist, ob er den Emsländern längere Zeit nicht zur Verfügung steht. Eine Entscheidung soll es "in den nächsten Tagen" geben.

Ballmert stand in dieser Saison in fast jeder Partie auf dem Feld, nur am 20. Spieltag kam er aufgrund einer Gelb-Sperre nicht zum Einsatz. Der variable Verteidiger gehört dabei zu den besten Akteuren des SVM (kicker-Note 3,13).

Meppen hat sich nach zuletzt nur einem Sieg aus acht Partien aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet. Am kommenden Sonntag tritt das Team von Cheftrainer Rico Schmitt beim 1. FC Saarbrücken an.