Operation: Mehrere Monate Zwangpause für Tom Kiesler

Während Linksaußen Miloš Vujovic bereits einen Tag nach dem letzten Pflichtspiel der Saison 2023/24 für den VfL Gummersbach erfolgreich an der linken Schulter operiert wurde, unterzog sich auch VfL-Abwehrspezialist Tom Kiesler am vergangenen Freitag einer Operation.

"Tom hat sich die Meniskus-Verletzung bereits im September zugezogen, hat sich aber in den vergangenen Monaten für den VfL durchgebissen und jetzt unmittelbar nach Saisonende die Operation vorgenommen", so Mannschaftsarzt Dr. Jan Vonhoegen, der die Operation am Knie durchführte. Es wird mit einer Ausfallszeit von zwölf Wochen gerechnet.

Traum von Olympia vorbei

Damit wird der Rückraumspieler die komplette Vorbereitung auf die kommende Bundesligaspielzeit verpassen und unter anderem auch für den Start in die Qualifikation zur EHF European League noch keine Option sein. Auch für die Olympischen Spiele von Paris ist der Gummersbacher keine Alternative, obwohl er im erweiterten Aufgebot des Deutschen Handballbunds geführt wurde.

Der 23-Jährige kommt nun auf insgesamt sechs Spielzeiten für den oberbergischen Traditionsverein, jeweils drei in der 1. und 2. Handball-Bundesliga. Kiesler kommt auf 71 Erstligapartien und 16 Tore, im Unterhaus hat er in ebenfalls 71 Begegnungen 33 Tore erzielt. Im DHB-Pokal stehen 12 Partien mit 6 Toren zu Buche.