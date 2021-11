Operation: Kister fehlt Sandhausen längerfristig

Der SV Sandhausen muss längerfristig auf Tim Kister verzichten. Wie SVS-Coach Alois Schwartz am Montag berichtete, muss der Verteidiger unter das Messer.

Bereits das 1:2 gegen den 1. FC Nürnberg am Freitagabend hatte Kister wegen Problemen am Sprunggelenk verpasst. Und der 34-jährige Routinier, der seit Sommer 2013 am Hardtwald spielt, wird dem SVS länger als zunächst gedacht fehlen. "Er wird diese Woche am Sprunggelenk operiert und auch etwas länger ausfallen", sagte Schwartz auf der Pressekonferenz zum Nachholspiel am Mittwochabend beim FC St. Pauli (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

Dagegen könnte Schwartz am Millerntor wieder auf Gianluca Gaudino zählen. Der Mittelfeldspieler ist am Montag in das Mannschaftstraining eingestiegen und dürfte damit die Reise in den hohen Norden mitmachen. Weiterhin fehlen dürfte dagegen neben den Langzeitverletzten auch Daniel Keita-Ruel. Der Angreifer stieg zwar am Montag ebenfalls wieder ein, absolvierte aber nur Laufeinheiten.

Schwartz hofft auf "A-Note" am Millerntor - Direkte Weiterreise nach Gelsenkirchen

Schwartz rechnet damit, dass die Kiez-Kicker die herbe 0:4-Klatsche vom Wochenende bei Darmstadt 98 und die damit eingebüßte Tabellenführung "mit Sicherheit schnell wieder korrigieren wollen." Zumal die Hamburger vor eigenem Publikum eine Macht sind: "Sechs Spiele, sechs Siege und das bei einem Torverhältnis von 19:3", rechnet Schwartz die stolze Heimbilanz des FC St. Pauli vor. "Sie werden mit Sicherheit eine breite Brust haben."

Allerdings, so Schwartz, brauche sich sein Team auch nicht zu verstecken. "Wir haben auswärts auch schon zehn Punkte geholt", erinnert er daran, dass der SVS bislang in der Fremde besser punktete als zuhause. Und obwohl der Ärger über die späte Niederlage gegen Nürnberg noch nicht ganz verraucht ist, nimmt Schwartz das Positive mit nach Hamburg: "Die Mentalität und der Charakter", so der SVS-Coach, "den die Truppe gezeigt hat, sind voll in Ordnung." Die Art und Weise des Auftritts soll die Mannschaft mit nach St. Pauli nehmen, und "dann hoffen wir, dass wir dieses Mal die A-Note zu unseren Gunsten ziehen können".

Nach dem Auftritt am Millerntor wird der SVS-Tross nicht nach Sandhausen zurückkehren, sondern direkt nach Gelsenkirchen weiterreisen, wo am kommenden Samstag (13.30 Uhr) das Gastspiel bei Schalke 04 auf dem Programm steht.