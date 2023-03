Operation an der Hüfte: O'Shaughnessy fehlt dem KSC sechs bis neun Monate

Nach fünf Siegen in Folge hat der Karlsruher SC am vergangenen Wochenende mit 2:5 beim 1. FC Heidenheim verloren. Nun gibt es eine weitere Nachricht, die für die Badener alles andere als erfreulich ist: Daniel O'Shaughnessy steht in den nächsten Monaten nicht zur Verfügung. Der Innenverteidiger muss operiert werden.

Kommandogeber, nun aber erst einmal Zuschauer: Daniel O'Shaughnessy. picture alliance / HJS-Sportfotos