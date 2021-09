Opelka sauer wegen Geldstrafe: "Zehn Riesen für eine pinke Tasche? Kommt schon"

Reilly Opelka ist eine auffällige Erscheinung im Herren-Tennis, allein schon wegen seiner gewaltigen Körpergröße von 2,11 Metern. Doch der 24-Jährige besticht auch mit einer besonderen Tasche, die ihm jetzt Ärger eingebracht hat.

Opelka ist eine der positiven Erscheinungen bei den diesjährigen US Open, der aufschlagstarke Riese steht nach seinem 7:6, 6:3, 6:4-Dreisatzerfolg über Nikoloz Basilashvili im Achtelfinale. Nach seinem Match geriet das Sportliche aber zu Nebensache. Der Grund: eine kuriose Geldstrafe.

Weil ein Logo auf seiner Tasche im Zweitrunden-Match gegen Lorenzo Musetti zu groß gewesen war, verdonnerte der amerikanische Tennisverband (USTA) den 24-Jährigen zu einer Strafe von 10.000 US-Dollar. "Was für ein Witz, dass die US Open das machen. Zehn Riesen für eine pinke Tasche? Kommt schon", zeigte sich Opelka nach seinem Sieg über Basilashvili wenig erfreut über die Strafe und meinte später via Twitter süffisant: "Der US-Open-Ticketverkauf läuft dieses Jahr wohl nicht so gut."

Ich habe einen Schläger übers Knie gebrochen und musste nicht einen Dollar zahlen. Taylor Fritz

Es ist übrigens 2021 die bislang höchste ausgesprochene Strafe bei den US Open. "Das ist noch komischer", meinte der Weltrangslisten-24 und wies darauf hin, dass Spieler für schlimmere Vergehen mit kleineren Strafen davonkamen. So verriet er, dass Taylor Fritz, der in der zweiten Runde ausschied, zu ihm gesagt haben soll: "Ich habe einen Schläger übers Knie gebrochen und musste nicht einen Dollar zahlen, du bringst eine pinke Tasche und wirst mit 10.000 bestraft. Was für ein Witz."

Streitobjekt: Opelkas pinke Tasche. Getty Images

"Mein Job ist es nicht, Logos zu messen. Mein Job ist es, Spiele zu gewinnen. Ich habe mich um wichtigere Dinge zu kümmern", schimpfte Opelka weiter und sprach dann die Hoffnung aus, dass das Geld zumindest gespendet wird: "Wenn sie schon zehn Riesen von mir nehmen, dann sollte das Geld besser nicht an ein großes Unternehmen gehen. Mit würde es gefallen, wenn es gespendet wird. Wir hatten in den vergangenen Wochen einige Tragödien hier in den Staaten."