Opel Corsa: Ein Sondermodell zum Vierzigsten

Helmut Kohl löste Helmut Schmidt als Bundeskanzler ab, Nicole holte sich mit "Ein bisschen Frieden" den Sieg beim Eurovision Song Contest, Italien schlug Deutschland im Finale der Fußball-Weltmeisterschaft - und Opel schickte die erste Generation des Corsa auf die Straße. 1982 ist das gewesen, der kleine Kompakte feiert in diesem Jahr also seinen vierzigsten Geburtstag. Opel begeht das Jubiläum mit einem Sondermodell, das auf Wunsch auch rein elektrisch fährt.

Die meisten Älteren können sich gewiss noch gut erinnern - an das Foto mit Steffi Graf auf der Fronthaube des Opel Corsa A. Die Tennislegende ist damals ähnlich erfolgreich gewesen wie der erste Kleinwagen der Rüsselsheimer. Der startete vor genau vierzig Jahren, eben als Corsa A, rollte allerdings weder in Rüsselsheim noch in Bochum, sondern im damals neu errichteten Werk Saragossa/Spanien vom Band. Inzwischen sind mehr als 14,5 Millionen Einheiten in mehreren Generationen gefertigt worden und in jüngster Zeit hat es der Corsa sogar auf den Spitzenplatz unter den in Deutschland verkauften Kleinwagen geschafft. Besonders stolz sind die Opelaner auf eine weitere Meldung: Jeder vierte bestellte Corsa ist heute mit Elektroantrieb ausgestattet und heißt Corsa-e - einen ausführlichen Testbericht lesen Sie hier.

Als Benziner oder rein elektrisch

Das war 1988: Steffi Graf mit dem Corsa-Sondermodell "Steffi Spezial". Opel

Der Corsa A, mit dem alles angefangen hat, war ein Zweitürer und der erste Opel-Fronttriebler, er brachte es auf gerade mal 3,62 Meter Länge. Die aktuelle und sechste Generation F ist auf 4,06 Meter gewachsen. Zum Jubiläum "Corsa 40" legt nun Opel eine Sonderserie auf und die wird erstmals im Online-Vertrieb angeboten - als Abo-Modell ausschließlich. Die Kunden haben die Wahl zwischen sechs und zwölf Monaten Laufzeit. Beim 1,2-Liter-Benziner mit 75 kW/100 PS liegt der Tarif bei 369 Euro monatlich, für die 100 kW/136 PS starke Elektrovariante werden 499 Euro fällig. Die Fahrleistung ist auf 12.000 Kilometer jährlich begrenzt. In den Raten sind alle Kosten enthalten außer Treibstoff/Strom. Das Angebot hat das wie Opel zum Stellantis-Konzern gehörende Unternehmen "Free 2 Move" geschmiedet. Die Auslieferung des Jubiläums-Corsa läuft über die Opel-Händler. Was nach Ablauf der Abos mit dem Fahrzeug geschieht, ist dann Sache des Händlers und des Kunden, sagt ein Markensprecher. Das Sondermodell ist laut Opel auf 1982 Exemplare limitiert.

350 Kilometer Reichweite

Mit der Aktion wollen die Rüsselsheimer vor allem Kunden ansprechen, die noch zögern, auf ein elektrisch angetriebenes Modell umzusteigen. Zu den Besonderheiten des Corsa 40 gehört eine Verbesserung der Reichweite, die bislang speziell bei zügiger Autobahnfahrt zu wünschen übrig ließ. Nun soll die Reichweite auf mehr als 350 Kilometer steigen, sagen die Entwickler des Hauses. Sparen kann man durch eine verbesserte Rekuperation (Energierückgewinnung) beim Bremsen und durch Rücknahme des Fahrpedals. Auf der ersten Ausfahrt bestätigte sich die Angabe, allerdings ohne Autobahnanteil. Der Bordcomputer vermeldete einen Verbrauch von 13,8 kWh auf 100 Kilometer.

Retro trifft auf Moderne: Streifenkaro-Sitze und zeitgemäßes Infotainment. Opel

Optisch fällt das Sondermodell durch das an die erste Corsa-Generation erinnernde "Rekord-Rot" auf. Schwarzes Dach und schwarzstrahlende Details sorgen für Kontraste. Innen kommen auf den Sitzen ähnlich wie beim Ur-Corsa Stoffbezüge mit Streifenkaro-Muster zum Einsatz. Bedienen lässt sich der "40-er" so, wie man das vom Corsa eben kennt, ohne größere Herausforderungen also. Zur umfangreichen Ausstattung zählen neben elektronischen Helfern (darunter Frontkollisionswarner mit Gefahrenbremsung und Fußgängerwarnung sowie ein Spurhalteassistent) auch LED-Scheinwerfer und Smartphone-Anbindung via Apple Carplay und Android Auto. Beim vollelektrischen Jubiläums-Corsa ist außerdem ein Navigationssystem an Bord.