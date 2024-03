Opel bringt neue Hybridantriebe für Corsa und Grandland

Den Corsa gibt es schon vollelektrisch, den Grandland zumindest als Plug-in-Hybrid. Künftig fahren der Kleinwagen und das Top-SUV der Marke auch teilelektrifiziert, ohne dafür einen Stecker und ein Ladekabel zu benötigen. Möglich machen es neue Mildhybride mit 48-Volt-Technik.

Opel ergänzt das Modellprogramm von Corsa und Grandland um Antriebsvarianten mit 48-Volt-Mildhybridtechnik. Sowohl bei dem kleinen Kompakten als auch beim SUV soll die Kombination aus neuem Benziner und Elektromotor den Verbrauch um rund 15 Prozent senken, was den Wert schon beinahe dem von Diesel-Antrieben annähert. Vorteilhaft zudem für alle, die beispielsweise keine Wallbox zuhause haben: Die Hybrid-Modelle kommen ohne externe Stromquelle aus. Stattdessen wird die kleine 0,89-kWh-Batterie während der Fahrt durch Rekuperation (Bremsenergierückgewinnung) nachgeladen.

Kleiner Elektromotor

Die Dreizylinder-Turbomotoren mit 1,2 Litern Hubraum wurden speziell für den Hybrideinsatz entwickelt. Im Corsa leistet das Aggregat 74 kW/100 PS oder 100 kW/136 PS, der Grandland bekommt ausschließlich die stärkere Ausbaustufe. Kombiniert werden die Benziner jeweils mit einem neuen elektronischen Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe (eDCT) sowie einem 21 kW/28 PS starken Elektromotor.

Opel Grandland: Auch beim Top-SUV der Rüsselsheimer ergänzt nun ein Mildhybrid das Portfolio. Hersteller

Die rein elektrische Reichweite wird zwar nur mit rund einem Kilometer angegeben. Doch im Gegensatz zum Plug-in-Hybrid geht es bei einem 48-Volt-Mildhybrid nicht darum, weite Strecken rein elektrisch zurückzulegen, sondern den Verbrenner zwischendurch immer mal wieder in die Pause zu schicken und so den Spritverbrauch sowie die CO2-Emissionen zu senken. Der Corsa Hybrid mit 100 PS soll sich gemäß WLTP-Norm mit 4,5 bis 4,8 Litern auf 100 Kilometer zufriedengeben, entsprechend 101 bis 108 g/km CO2-Emission. Beim Grandland belaufen sich die entsprechende Werte auf 5,7 bis 5,5 l/100 km und 128 bis 124 g/km CO2.

Harmonische Übergänge

Und wie stellt sich das in der Praxis dar? Auf einer Testrunde rund um Rüsselsheim verbrauchte der Hybrid-Corsa laut Bordcomputer rund fünf Liter auf 100 Kilometer, der Grandland 7,1 Liter. Vor allem letzterer fiel durch einen soliden Gesamteindruck auf. Wenn beim Beschleunigen der Verbrenner anspringt und den dezent arbeitenden E-Antrieb ablöst, macht sich das allerdings durch eine etwas aufdringliche Akustik bemerkbar. Ansonsten gestalten sich die Übergänge zwischen beiden Antriebsarten aber harmonisch.

Corsa-Cockpit: In der GS-Austattung ist das volldigitale Fahrerdisplay Serie, ansonsten kostet es Aufpreis. Hersteller

Der Corsa-Fahrer blickt im Cockpit auf das optional bestellbare und im GS-Modell serienmäßige volldigitale Infodisplay. Unter anderem gibt es eine permanente Leistungsanzeige, die in Power, Eco und Charge bei der Energierückgewinnung unterteilt ist. Des Weiteren lassen sich der Energiefluss zwischen Batterie, Benzinmotor und Rädern sowie der Ladestatus der Batterie ablesen.

Arbeitsplatz im Grandland: Umfassend vernetzt. Hersteller

Umfassend fällt die Vernetzung über das neue Infotainment-System samt 10-Zoll-Farbtouchscreen aus, im Hybrid-Grandland wächst das Format auf 12 Zoll. Serienmäßig sind bereits viele Assistenzsysteme und elektronische Helfer an Bord. Eines der optionalen Highlights ist das blendfreie LED-Matrix-Licht mit jetzt 14 LED-Elementen, die das Fahren in der Dunkelheit noch sicherer machen. Zu den Besonderheiten im Grandland gehören außerdem das große Ladevolumen von bis zu 1652 Litern und die Anhängelast von maximal 1250 Kilo - ideal für Touren mit großem Gepäck.

Neue Grandland-Generation in Sicht

Im Falle des Corsa Hybrid beginnen die Preise bei 26.100 Euro (100-PS-Variante), für die stärkere und ausschließlich in der GS-Ausstattung erhältliche Ausbaustufe mit 136 PS berechnet Opel rund 4.100 Euro mehr. Der Grandland Hybrid 48 Volt in der Basisausstattung "Enjoy" kommt auf mindestens 36.120 Euro. Wie aus Rüsselsheim zu hören ist, soll in der zweiten Jahreshälfte 2024 eine neue Grandland-Generation an den Start fahren. Analog zum eng verwandten Peugeot 3008 (unseren ersten Testbericht lesen Sie hier) wird sie dann auch vollelektrisch verfügbar sein.

Ingo Reuss

Opel Corsa Hybrid in Kürze:

Wann er kommt: Ist bereits bestellbar

Wen er ins Visier nimmt: Toyota Yaris Hybrid, Hyundai i20 Hybrid, Renault Clio E-Tech Hybrid etc.

Was ihn antreibt: 1,2-l-Dreizylinder-Benziner mit 74 kW/100 PS oder 100 kW/136 PS und 48-Volt-Mildhybridtechnik

Was er kostet: Ab 26.100 Euro beziehungsweise 30.190 Euro

Opel Grandland Hybrid in Kürze:

Wann er kommt: Ist bereits bestellbar

Wen er ins Visier nimmt: Peugeot 3008 Hybrid, VW Tiguan Hybrid, Hyundai Tucson Hybrid etc.

Was ihn antreibt: 1,2-l-Dreizylinder-Benziner mit 100 kW/136 PS und 48-Volt-Mildhybridtechnik

Was er kostet: Ab 36.120 Euro